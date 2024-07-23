8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Магистральная, 30
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, пятница 11:00. суббота – 11:00 и 13:30
8 авг в 09:00
9 авг в 11:00
2 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Прогулка по Волжской набережной, посещение беседки Островского и мест съемок «Жестокого романса», Торговые ряды и Сусанинская площадь с пожарной каланчой
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме: историческое путешествие от прошлого к настоящему
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2024У нас была обзорная экскурсия по основным достопримечательностям. Нам очень понравилось. Гид Анна рассказывала интересно, выделяя какие-то интересные моменты без сухих фактов. Рекомендуем!
- ЧЧернова22 июля 2024Экскурсия по Ипатьевскому монастырю прекрасно дополняет когда-то изученный школьный курс русской истории. Многое вспоминается, но есть и новая информация. Спасибо
- ЕЕлена16 июля 2024Экскурсовод харизматичный, веселый, энергичный, профессиональный. Рассказал про главные достопримечательности города и знаменитых горожанах, а также про чудесные места, где можно вкусно провести время. Кофелюбам сюда.
- ИИрина16 июля 2024У нас была экскурсовод Анна, прошло все замечательно, интересно, не устали вообще, сначала гуляли по городу, потом на такси переехали в Ипатьевский монастырь, посоветовались что еще посмотреть, впечатления только позитивные, рекомендуем.
- ЛЛАРИСА14 июля 2024Интересная экскурсия по Костроме прекрасного гида Дмитрия!
- ААндрей10 июля 2024Все нормально.
- ООльга27 мая 2024Мы увидели основные достопримечательности Костромы, с этим все в порядке. Но рассказ о городе нам показался очень поверхностным. Практически, мы не узнали ничего нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Популярные экскурсии»
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