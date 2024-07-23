Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Костроме, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Левитановский Плёс
На автобусе
На теплоходе
29 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Магистральная, 30
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, пятница 11:00. суббота – 11:00 и 13:30
8 авг в 09:00
9 авг в 11:00
2 500 за человека
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
На машине
92 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Прогулка по Волжской набережной, посещение беседки Островского и мест съемок «Жестокого романса», Торговые ряды и Сусанинская площадь с пожарной каланчой
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме: историческое путешествие от прошлого к настоящему
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
    У нас была обзорная экскурсия по основным достопримечательностям. Нам очень понравилось. Гид Анна рассказывала интересно, выделяя какие-то интересные моменты без сухих фактов. Рекомендуем!
  • Ч
    Чернова
    22 июля 2024
    Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсия по Ипатьевскому монастырю прекрасно дополняет когда-то изученный школьный курс русской истории. Многое вспоминается, но есть и новая информация. Спасибо
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    экскурсоводу Анне Викторовне. Кострома хоть и областной центр, но небольшой и уютный город. Радует, что делают дороги, восстанавливают храмы. Можно приобрести хорошие качественные льняное вещи: одежду, столовое белье, сумки и рюкзаки ручной работы и др. Лично я купила очень красивые платьица для внучки.

  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
    Экскурсовод харизматичный, веселый, энергичный, профессиональный. Рассказал про главные достопримечательности города и знаменитых горожанах, а также про чудесные места, где можно вкусно провести время. Кофелюбам сюда.
  • И
    Ирина
    16 июля 2024
    Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
    У нас была экскурсовод Анна, прошло все замечательно, интересно, не устали вообще, сначала гуляли по городу, потом на такси переехали в Ипатьевский монастырь, посоветовались что еще посмотреть, впечатления только позитивные, рекомендуем.
  • Л
    ЛАРИСА
    14 июля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
    Интересная экскурсия по Костроме прекрасного гида Дмитрия!
  • А
    Андрей
    10 июля 2024
    Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
    Все нормально.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
    Мы увидели основные достопримечательности Костромы, с этим все в порядке. Но рассказ о городе нам показался очень поверхностным. Практически, мы не узнали ничего нового.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Левитановский Плёс
  2. Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
  3. Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
  4. Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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