Е Елена Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме У нас была обзорная экскурсия по основным достопримечательностям. Нам очень понравилось. Гид Анна рассказывала интересно, выделяя какие-то интересные моменты без сухих фактов. Рекомендуем!

Ч Чернова Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов читать дальше экскурсоводу Анне Викторовне. Кострома хоть и областной центр, но небольшой и уютный город. Радует, что делают дороги, восстанавливают храмы. Можно приобрести хорошие качественные льняное вещи: одежду, столовое белье, сумки и рюкзаки ручной работы и др. Лично я купила очень красивые платьица для внучки. Экскурсия по Ипатьевскому монастырю прекрасно дополняет когда-то изученный школьный курс русской истории. Многое вспоминается, но есть и новая информация. Спасибо

Е Елена Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме Экскурсовод харизматичный, веселый, энергичный, профессиональный. Рассказал про главные достопримечательности города и знаменитых горожанах, а также про чудесные места, где можно вкусно провести время. Кофелюбам сюда.

И Ирина Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов У нас была экскурсовод Анна, прошло все замечательно, интересно, не устали вообще, сначала гуляли по городу, потом на такси переехали в Ипатьевский монастырь, посоветовались что еще посмотреть, впечатления только позитивные, рекомендуем.

Л ЛАРИСА Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме Интересная экскурсия по Костроме прекрасного гида Дмитрия!

А Андрей Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов Все нормально.