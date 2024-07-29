скидка
35%
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
Полюбоваться достопримечательностями, получить удовольствие от катания и встретить закат на воде
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
21001 365₽ за человека
скидка
20%
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
35002 800₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
Расписание: ежедневно в 00:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
20001 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 июля 2024Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
- ЕЕлена29 июля 2024Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км. Это
- ААнастасия29 июля 2024Я в полном восторге от этой прогулки👍😊 Профессиональный инструктор провел инструктаж, все рассказал Из-за того, что была одна, переживала, что будет
- ЛЛюбовь27 июля 2024Давно мечтала посетить Ипатьевский монастырь, но увидеть его с воды - это было что-то совершенно особенное! Прогулка на байдарках стала
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «За городом и природа»
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