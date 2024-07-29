За городом и природа – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Костроме, цены от 1 365 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
На байдарках
скидка
35%
2 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
Полюбоваться достопримечательностями, получить удовольствие от катания и встретить закат на воде
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
21001 365 за человека
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
На байдарках
скидка
20%
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
35002 800 за человека
Сплав по реке Покша
На велосипеде
Прогулки на каяках
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
Расписание: ежедневно в 00:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
20001 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км. Это
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    определенно стоило того! Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой реки ни разу в жизни не видела Совершенно не устала, было все безопасно, отдохнула на всю зиму вперед, также посадили в компанию молодых ребят, было очень весело, каша тоже очень вкусная👍😁 Игорю отдельное спасибо за профессионализм Ощущение свободы и единения с природой было непередаваемым! Рекомендую всем ценителям активного отдыха😊

  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Я в полном восторге от этой прогулки👍😊 Профессиональный инструктор провел инструктаж, все рассказал Из-за того, что была одна, переживала, что будет
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    грустно, но было очень весело, что даже расстроилась, когда прогулка закончилась😔 Искренне рекомендую всем гостям Костромы. Однозначно один из лучших способов познакомиться с этим прекрасным городом!

  • Л
    Любовь
    27 июля 2024
    Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Давно мечтала посетить Ипатьевский монастырь, но увидеть его с воды - это было что-то совершенно особенное! Прогулка на байдарках стала
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    для меня настоящим открытием. Сначала инструктор очень подробно рассказала нам, как управлять байдаркой и дала несколько важных советов по технике безопасности. Когда мы отчалили от берега, перед нами открылся потрясающий вид на древние белокаменные стены монастыря. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации всего мероприятия. Профессионализм инструкторов, качество снаряжения, четкая навигация! Я настоятельно рекомендую всем, кто приезжает в Кострому, обязательно попробовать, это определенно одно из лучших впечатлений, которые я получила в этом году!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
  2. Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
  3. Сплав по реке Покша
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 365 до 2 800 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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