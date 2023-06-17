Приглашаем познакомиться с очаровательными старинными городами, узнать об их истории и изюминках.



В Костроме у вас будет возможность попробовать знаменитый сыр, а на ювелирном заводе посмотрите на уникальные украшения и понаблюдаете за работой мастеров.



В Нерехте прогуляемся по парку «Ткацкий двор», где вам расскажут о развитии производства льна, попробуем целебную воду из святого источника Троице-Сыпанова монастыря.



В деревне Лаврово желающие заглянут на фабрику игрушек и поучаствуют в программе, посвящённой древним русским играм.