Посмотреть на Костромской кремль, попробовать знаменитый сыр и посетить Троице-Сыпанов монастырь
Приглашаем познакомиться с очаровательными старинными городами, узнать об их истории и изюминках.
В Костроме у вас будет возможность попробовать знаменитый сыр, а на ювелирном заводе посмотрите на уникальные украшения и понаблюдаете за работой мастеров.
В Нерехте прогуляемся по парку «Ткацкий двор», где вам расскажут о развитии производства льна, попробуем целебную воду из святого источника Троице-Сыпанова монастыря.
В деревне Лаврово желающие заглянут на фабрику игрушек и поучаствуют в программе, посвящённой древним русским играм.
В Костроме у вас будет возможность попробовать знаменитый сыр, а на ювелирном заводе посмотрите на уникальные украшения и понаблюдаете за работой мастеров.
В Нерехте прогуляемся по парку «Ткацкий двор», где вам расскажут о развитии производства льна, попробуем целебную воду из святого источника Троице-Сыпанова монастыря.
В деревне Лаврово желающие заглянут на фабрику игрушек и поучаствуют в программе, посвящённой древним русским играм.
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Жуковский, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, 00:00 (в ночь перед первым днём тура), или КостромаЗавершение: Нерехта или Лаврово
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Костроме
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
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