2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта

Посмотреть на Костромской кремль, попробовать знаменитый сыр и посетить Троице-Сыпанов монастырь

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Приглашаем познакомиться с очаровательными старинными городами, узнать об их истории и изюминках.

В Костроме у вас будет возможность попробовать знаменитый сыр, а на ювелирном заводе посмотрите на уникальные украшения и понаблюдаете за работой мастеров.

В Нерехте прогуляемся по парку «Ткацкий двор», где вам расскажут о развитии производства льна, попробуем целебную воду из святого источника Троице-Сыпанова монастыря.

В деревне Лаврово желающие заглянут на фабрику игрушек и поучаствуют в программе, посвящённой древним русским играм.
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Жуковский, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 00:00 (в ночь перед первым днём тура), или Кострома
Завершение: Нерехта или Лаврово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
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