Феодоровская икона, Спас в темнице, Саваоф, Параскева Пятница, вериги… Знакомы эти термины? Художник Маковский -—картина «Пир», Кузнецовский фарфор, самовары, Пасха… Это лишь малая часть того, что Вы узнаете на экскурсии от самого Создателя коллекции старинных предметов.

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