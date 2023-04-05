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Что вас ожидает:
- Старинные улицы города по пути к музею
- Две реки: Волгу и Кострому в слиянии (стрелка рек)
- Ипатиевскую или Богословскую слободу
- Свято-Троицкий Ипатиевский монастырь (музей нахоится напротив входа в него)
- Частную коллекцию древностей музея, освящённую при создании музея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Феодоровская икона, Спас в темнице, Саваоф, Параскева Пятница, вериги… Знакомы эти термины? Художник Маковский -—картина «Пир», Кузнецовский фарфор, самовары, Пасха… Это лишь малая часть того, что Вы узнаете на экскурсии от самого Создателя коллекции старинных предметов.
Записывайтесь в новый занимательнейший музей с частной коллекцией древностей, и Вам откроется то прошлое, коего Вы не знавали ранее…
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Запись на экскурсию в музей
- Сопровождение до музея
- Сопровождение на экскурсии в музее
- Сопровождение после музея до отеля
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица 1 Мая, 5аЗавершение: Обсуждается индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Я очень рада, что Вы записались на эту экскурсию. Я с удовольствием сопровожу Вас в музее и запишу туда на удобное время.
- Предлагаю созвониться и договориться обо всём более подробно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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