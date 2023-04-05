Частный «Музей редкостей»

Описание
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Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Частный «Музей редкостей»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Старинные улицы города по пути к музею
  • Две реки: Волгу и Кострому в слиянии (стрелка рек)
  • Ипатиевскую или Богословскую слободу
  • Свято-Троицкий Ипатиевский монастырь (музей нахоится напротив входа в него)
  • Частную коллекцию древностей музея, освящённую при создании музея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Феодоровская икона, Спас в темнице, Саваоф, Параскева Пятница, вериги… Знакомы эти термины? Художник Маковский -—картина «Пир», Кузнецовский фарфор, самовары, Пасха… Это лишь малая часть того, что Вы узнаете на экскурсии от самого Создателя коллекции старинных предметов.
Записывайтесь в новый занимательнейший музей с частной коллекцией древностей, и Вам откроется то прошлое, коего Вы не знавали ранее…

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Запись на экскурсию в музей
  • Сопровождение до музея
  • Сопровождение на экскурсии в музее
  • Сопровождение после музея до отеля
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5а
Завершение: Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Я очень рада, что Вы записались на эту экскурсию. Я с удовольствием сопровожу Вас в музее и запишу туда на удобное время.
  • Предлагаю созвониться и договориться обо всём более подробно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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