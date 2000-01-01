Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: на автобусе

Первым делом вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию ⛳, чтобы составить цельный образ города. Вы увидите красивейший Храм Иоанна Предтечи, Первый Русский театр имени Ф. Г. Волкова и памятник Ярославу Мудрому — человеку, заложившему город 🏙️. А также Часовню Казанской Божьей Матери, Власьевскую башню, Казанский собор и другие важные достопримечательности 🏛️ Ярославля, которые впечатлят не только своим видом, но и богатой историей 📖.

Часть 2: пешком

Затем вы оставите транспорт и продолжите знакомство с городом пешком. Гулять 👣 будем по историческому центру, он приберёг для вас и Церковь ⛪ Ильи Пророка, знаменитую своими фресками. И единственную в России скульптуру Святой Троицы, а также легендарную Стрелку и памятник-монумент Вечный огонь. Кроме того, вы осмотрите насколько нарядных святынь Ярославля — Храм Михаила Архангела, Храм Спаса на городу, Успенский кафедральный собор и Ильинско-Тихоновскую церковь. А ещё насладитесь променадом по набережной, откуда открываются великолепные просторы нашей родной Волги.

С чем вы ещё познакомитесь?

Мы направимся на экскурсию в Спасо-Преображенский монастырь 13 века, где сегодня разместился Ярославский художественный музей-заповедник. Возникший как православная обитель, монастырь со временем превратился в оборонительную цитадель города. Внутри была храмовая библиотека и именно в её фондах обнаружили рукопись знаменитого списка «Слова о Полку Игореве». Подробнее об этом о вы узнаете на экскурсии!

Кроме того, мы посетим музей 🖼 «Музыка и время», где собрана коллекция старинных музыкальных инструментов и механизмов, часов, колоколов, утюгов, золотофонных икон. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии: вы сможете прикоснуться к ним, а еще услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов.

Организационные детали