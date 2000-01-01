Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Отправиться за старинным русских духом в столицу Золотого кольца — поездка из Костромы

Елена
Елена – представитель из Костромы
Целую тысячу лет Ярославль стоит на Волге — вот куда уж точно стоит ехать, чтобы почувствовать историю 📖 и величие нашей Руси-матушки.

Богатая храмовая архитектура, историческая планировка, почтенные улицы — мы прокатимся по городу на автобусе 🚌, исходим его центр и заглянем в монастырь.

Вам предстоит не только познакомиться с внешней стороной древнего Ярославля, но и ощутить его дух!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Что вас ожидает

Часть 1: на автобусе
Первым делом вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию ⛳, чтобы составить цельный образ города. Вы увидите красивейший Храм Иоанна Предтечи, Первый Русский театр имени Ф. Г. Волкова и памятник Ярославу Мудрому — человеку, заложившему город 🏙️. А также Часовню Казанской Божьей Матери, Власьевскую башню, Казанский собор и другие важные достопримечательности 🏛️ Ярославля, которые впечатлят не только своим видом, но и богатой историей 📖.

Часть 2: пешком
Затем вы оставите транспорт и продолжите знакомство с городом пешком. Гулять 👣 будем по историческому центру, он приберёг для вас и Церковь ⛪ Ильи Пророка, знаменитую своими фресками. И единственную в России скульптуру Святой Троицы, а также легендарную Стрелку и памятник-монумент Вечный огонь. Кроме того, вы осмотрите насколько нарядных святынь Ярославля — Храм Михаила Архангела, Храм Спаса на городу, Успенский кафедральный собор и Ильинско-Тихоновскую церковь. А ещё насладитесь променадом по набережной, откуда открываются великолепные просторы нашей родной Волги.

С чем вы ещё познакомитесь?
Мы направимся на экскурсию в Спасо-Преображенский монастырь 13 века, где сегодня разместился Ярославский художественный музей-заповедник. Возникший как православная обитель, монастырь со временем превратился в оборонительную цитадель города. Внутри была храмовая библиотека и именно в её фондах обнаружили рукопись знаменитого списка «Слова о Полку Игореве». Подробнее об этом о вы узнаете на экскурсии!
Кроме того, мы посетим музей 🖼 «Музыка и время», где собрана коллекция старинных музыкальных инструментов и механизмов, часов, колоколов, утюгов, золотофонных икон. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии: вы сможете прикоснуться к ним, а еще услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов.

Организационные детали

  • Выезд из Костромы, возможно присоединиться к группе и в Ярославле (после экскурсии 🧭 вернём вас в Кострому)
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Важно: никаких аудиогидов, наушников и прочих современных штучек! Вас ждёт только живое общение и интересный рассказ гида, с ответами на вопросы и с учётом всех ваших пожеланий.
Начало и место завершения
🚩 — г. Кострома, пл. Советская, 3
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 4 экскурсии

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