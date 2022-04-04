Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Отправиться за старинным русских духом в столицу Золотого кольца - поездка из Костромы

Групповая
Целую тысячу лет Ярославль стоит на Волге — вот куда уж точно стоит ехать, чтобы почувствовать историю и величие нашей Руси-матушки.

Богатая храмовая архитектура, историческая планировка, почтенные улицы — мы прокатимся по городу на автобусе, исходим его центр и заглянем в монастырь.

Вам предстоит не только познакомиться с внешней стороной древнего Ярославля, но и ощутить его дух!
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Часть 1: на автобусе

Первым делом вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию, чтобы составить цельный образ города. Вы увидите красивейший Храм Иоанна Предтечи, Первый Русский театр имени Ф. Г. Волкова и памятник Ярославу Мудрому — человеку, заложившему город. А также Часовню Казанской Божьей Матери, Власьевскую башню, Казанский собор и другие важные достопримечательности Ярославля, которые впечатлят не только своим видом, но и богатой историей.

Часть 2: пешком

Затем вы оставите транспорт и продолжите знакомство с городом пешком. Гулять будем по историческому центру, он приберёг для вас и Церковь Ильи Пророка, знаменитую своими фресками. И единственную в России скульптуру Святой Троицы, а также легендарную Стрелку и памятник-монумент Вечный огонь. Кроме того, вы осмотрите насколько нарядных святынь Ярославля — Храм Михаила Архангела, Храм Спаса на городу, Успенский кафедральный собор и Ильинско-Тихоновскую церковь. А ещё насладитесь променадом по набережной, откуда открываются великолепные просторы нашей родной Волги.

С чем вы ещё познакомитесь?

Мы направимся на экскурсию в Спасо-Преображенский монастырь 13 века, где сегодня разместился Ярославский художественный музей-заповедник. Возникший как православная обитель, монастырь со временем превратился в оборонительную цитадель города. Внутри была храмовая библиотека и именно в её фондах обнаружили рукопись знаменитого списка «Слова о Полку Игореве». Подробнее об этом о вы узнаете на экскурсии!
Кроме того, мы посетим музей «Музыка и время», где собрана коллекция старинных музыкальных инструментов и механизмов, часов, колоколов, утюгов, золотофонных икон. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии: вы сможете прикоснуться к ним, а еще услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов.

Организационные детали

  • Выезд из Костромы, возможно присоединиться к группе и в Ярославле (после экскурсии вернём вас в Кострому)
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Важно: никаких аудиогидов, наушников и прочих современных штучек! Вас ждёт только живое общение и интересный рассказ гида, с ответами на вопросы и с учётом всех ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
г. Кострома, пл. Советская, 3
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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