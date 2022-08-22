Древности Ипатьевской слободы

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ипатьевской слободе в Костроме

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Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
Древности Ипатьевской слободы
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Что вас ожидает:

  • Территорию Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря с его основными строениями: палаты бояр Романовых, Троицкий собор, усыпальница бояр Годуновых и свечной корпус
  • Ипатьевскую слободу с двумя церквами и разновременной застройкой
  • Частный музей древностей с различными антикварными предметами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По пути в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь Вы услышите рассказ о двух старинных улицах, месте основания Костромы и действующем по сей день старинном полотняном производстве БКЛМ (Большой Костромской льняной мануфактуры).
После прогулки в монастыре предстоит осмотр самой Ипатьевской слободы с двумя древними храмами 1552 года и середины XVII века, а также деревянной её застройки. Кроме того, мы посетим частный музей с редкой коллекцией Феодоровской иконы Божией матери, которой был венчан на царство Михаил Феодорович Романов, различных церковных и обрядовых предметов, самоваров с медалями и редчайшей посуды.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Запись на прогулку в Ипатьевский монастырь по времени, оговоренному заранее
  • Сопровождение до монастыря с рассказом и показом объектов по пути
  • Передача гостей экскурсоводу монастыря
  • Ожидание гостей после экскурсии
  • Прогулка по Ипатьевской слободе
  • Сопровождение обратно в город (по желанию)
Что не входит
  • Входные билеты в монастырь (250 р. - взрослый, 200 р. - льготный, 150 р. - школьный, 100 р. - билет на фотографию)
  • Стоимость экскурсии в монастыре (950 р. с группы)
  • Питание: выбор места для чаепития возле монастыря зависит только от туристов
  • Посещение частного музея древностей (1500 р. с группы 1-8 чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости с гостями
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарю за выбор моей прогулки.
  • Предлагаю созвониться и обсудить Ваше путешествие более подробно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Л
22 авг 2022

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