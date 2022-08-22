По пути в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь Вы услышите рассказ о двух старинных улицах, месте основания Костромы и действующем по сей день старинном полотняном производстве БКЛМ (Большой Костромской льняной мануфактуры).

После прогулки в монастыре предстоит осмотр самой Ипатьевской слободы с двумя древними храмами 1552 года и середины XVII века, а также деревянной её застройки. Кроме того, мы посетим частный музей с редкой коллекцией Феодоровской иконы Божией матери, которой был венчан на царство Михаил Феодорович Романов, различных церковных и обрядовых предметов, самоваров с медалями и редчайшей посуды.