Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ипатьевской слободе в Костроме
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Что вас ожидает:
- Территорию Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря с его основными строениями: палаты бояр Романовых, Троицкий собор, усыпальница бояр Годуновых и свечной корпус
- Ипатьевскую слободу с двумя церквами и разновременной застройкой
- Частный музей древностей с различными антикварными предметами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По пути в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь Вы услышите рассказ о двух старинных улицах, месте основания Костромы и действующем по сей день старинном полотняном производстве БКЛМ (Большой Костромской льняной мануфактуры).
После прогулки в монастыре предстоит осмотр самой Ипатьевской слободы с двумя древними храмами 1552 года и середины XVII века, а также деревянной её застройки. Кроме того, мы посетим частный музей с редкой коллекцией Феодоровской иконы Божией матери, которой был венчан на царство Михаил Феодорович Романов, различных церковных и обрядовых предметов, самоваров с медалями и редчайшей посуды.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Запись на прогулку в Ипатьевский монастырь по времени, оговоренному заранее
- Сопровождение до монастыря с рассказом и показом объектов по пути
- Передача гостей экскурсоводу монастыря
- Ожидание гостей после экскурсии
- Прогулка по Ипатьевской слободе
- Сопровождение обратно в город (по желанию)
- Что не входит
- Входные билеты в монастырь (250 р. - взрослый, 200 р. - льготный, 150 р. - школьный, 100 р. - билет на фотографию)
- Стоимость экскурсии в монастыре (950 р. с группы)
- Питание: выбор места для чаепития возле монастыря зависит только от туристов
- Посещение частного музея древностей (1500 р. с группы 1-8 чел.)
- Место начала и завершения?
- По договорённости с гостями
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Здравствуйте! Благодарю за выбор моей прогулки.
- Предлагаю созвониться и обсудить Ваше путешествие более подробно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь Пугинская
22 авг 2022
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