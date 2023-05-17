В нашем интерактивном музее вы сможете познакомиться с древними текстильными технологиями Костромской области, побывать в роли настоящего ремесленника и создать свой первый текстильный шедевр при помощи традиционных инструментов и материалов.
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Описание
Об экспозиции музея
Экспозиция музея включает в себя уникальную коллекцию текстильного оборудования конца XIX-начала XX веков, применявшегося ремесленниками Костромской губернии для обработки натуральных волокон из льна и шерсти домашних животных, при изготовлении нитей, поясов, веревок и канатов.
Здесь представлено оборудование и инструменты для изготовления тканей, коллекция домашнего текстиля с традиционными Костромскими вышивками, подзоры и кружева, шали и платки.
Есть возможность увидеть необычную коллекцию ремесленного оборудования столяра-резчика по дереву, при помощи которого изготавливали текстильное оборудование, делали наличники на окна, строили дома, создавали деревянную мебель и утварь, изготавливали деревянные штампы-набойки для украшения Костромских кубовых тканей. Все экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по Костромской области.
О работниках музея
Педагоги-ремесленники нашего музея проводят экскурсии, мастер-классы, ведут научно-исследовательскую деятельность, занимаются реконструкцией текстильного ремесленного оборудования, создают реплики традиционных Костромских костюмов, кружев, вышивок, декоративных тканей, возрождают забытые и умершие ремесла Костромской области, участвуют в выставках и конкурсах, передают свой ремесленный опыт всем желающим.
Важно знать:
- В команде музея экскурсии и мастер-классы ведут ремесленники с педагогическим образованием. К каждому гостю индивидуальный подход.
- Наша экскурсия будет интересна детям от 6 лет и взрослым, с любым творческим опытом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по регулярной выставке
- Мастер-класс
- Место начала и завершения?
- Улица 1 Мая, 24, Кострома
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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