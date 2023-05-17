Об экспозиции музея

Экспозиция музея включает в себя уникальную коллекцию текстильного оборудования конца XIX-начала XX веков, применявшегося ремесленниками Костромской губернии для обработки натуральных волокон из льна и шерсти домашних животных, при изготовлении нитей, поясов, веревок и канатов.

Здесь представлено оборудование и инструменты для изготовления тканей, коллекция домашнего текстиля с традиционными Костромскими вышивками, подзоры и кружева, шали и платки.

Есть возможность увидеть необычную коллекцию ремесленного оборудования столяра-резчика по дереву, при помощи которого изготавливали текстильное оборудование, делали наличники на окна, строили дома, создавали деревянную мебель и утварь, изготавливали деревянные штампы-набойки для украшения Костромских кубовых тканей. Все экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по Костромской области.

О работниках музея

Педагоги-ремесленники нашего музея проводят экскурсии, мастер-классы, ведут научно-исследовательскую деятельность, занимаются реконструкцией текстильного ремесленного оборудования, создают реплики традиционных Костромских костюмов, кружев, вышивок, декоративных тканей, возрождают забытые и умершие ремесла Костромской области, участвуют в выставках и конкурсах, передают свой ремесленный опыт всем желающим.

Важно знать: