Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом

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В нашем интерактивном музее вы сможете познакомиться с древними текстильными технологиями Костромской области, побывать в роли настоящего ремесленника и создать свой первый текстильный шедевр при помощи традиционных инструментов и материалов.
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
Экскурсия в интерактив-музей текстильных ремесел с мастер-классом
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Описание

Об экспозиции музея

Экспозиция музея включает в себя уникальную коллекцию текстильного оборудования конца XIX-начала XX веков, применявшегося ремесленниками Костромской губернии для обработки натуральных волокон из льна и шерсти домашних животных, при изготовлении нитей, поясов, веревок и канатов.
Здесь представлено оборудование и инструменты для изготовления тканей, коллекция домашнего текстиля с традиционными Костромскими вышивками, подзоры и кружева, шали и платки.
Есть возможность увидеть необычную коллекцию ремесленного оборудования столяра-резчика по дереву, при помощи которого изготавливали текстильное оборудование, делали наличники на окна, строили дома, создавали деревянную мебель и утварь, изготавливали деревянные штампы-набойки для украшения Костромских кубовых тканей. Все экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по Костромской области.

О работниках музея

Педагоги-ремесленники нашего музея проводят экскурсии, мастер-классы, ведут научно-исследовательскую деятельность, занимаются реконструкцией текстильного ремесленного оборудования, создают реплики традиционных Костромских костюмов, кружев, вышивок, декоративных тканей, возрождают забытые и умершие ремесла Костромской области, участвуют в выставках и конкурсах, передают свой ремесленный опыт всем желающим.

Важно знать:

  • В команде музея экскурсии и мастер-классы ведут ремесленники с педагогическим образованием. К каждому гостю индивидуальный подход.
  • Наша экскурсия будет интересна детям от 6 лет и взрослым, с любым творческим опытом.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по регулярной выставке
  • Мастер-класс
Место начала и завершения?
Улица 1 Мая, 24, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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