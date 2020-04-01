Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Дивный Плёс с Волги и знакомство с городом

Перед пешим знакомством с достопримечательностями вас ждёт приятное времяпрепровождение на теплоходе. Вы полюбуетесь живописным Плёсом с воды и прочувствуете его неспешную и душевную атмосферу. А уже на прогулке по городу обойдёте самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки:

• Соборную гору — самый старый район, где Василий Темный и основал город в 1410 году, построив деревянную крепость;

• Пятиглавую Воскресенскую церковь, которая была возведена в честь победы над Наполеоном;

• Торговые ряды середины 19 века;

• Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу — основателю города;

• Храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей.

Дом-музей Левитана

Один из самых известных жителей Плёса — художник Исаак Левитан. Он не был уроженцем города, но побывав здесь раз, настолько очаровался, что остался ещё на несколько лет и рисовал родные пейзажи. Вы посетите музей Левитана и оцените лучшие полотна живописца — где, как не в Плёсе, можно в полной мере ощутить правдивость и красоту его работ? Любопытно, что фамилией художника местные жители назвали гору в Плёсе, вы сможете увидеть её на обзорной прогулке.