Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Прокатиться на теплоходе, обойти городок и заглянуть в музей Левитана — поездка из Костромы

Елена
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Елена – представитель гидов
Живописный уголок на берегу Волги манит всех тех, кто ищет места с душой, картинами русской жизни, дивной природой и следами великих.

В этой поездке вы прочувствуете все грани Плёса: полюбуетесь им с воды, познакомитесь с церквушками, храмами и старинными постройками на прогулке, а также впечатлитесь работами художника-пейзажиста Левитана.
2000 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — Кострома, пл. Советская
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Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс

Что вас ожидает

Дивный Плёс с Волги и знакомство с городом
Перед пешим знакомством с достопримечательностями вас ждёт приятное времяпрепровождение на теплоходе. Вы полюбуетесь живописным Плёсом с воды и прочувствуете его неспешную и душевную атмосферу. А уже на прогулке по городу обойдёте самые интересные места и осмотрите сохранившиеся от прошлых веков постройки:

• Соборную гору — самый старый район, где Василий Темный и основал город в 1410 году, построив деревянную крепость;
• Пятиглавую Воскресенскую церковь, которая была возведена в честь победы над Наполеоном;
• Торговые ряды середины 19 века;
• Успенский собор и памятник князю Василию Дмитриевичу — основателю города;
• Храмовый ансамбль, состоящий из летней Троицкой и зимней Введенской церквей.

Дом-музей Левитана
Один из самых известных жителей Плёса — художник Исаак Левитан. Он не был уроженцем города, но побывав здесь раз, настолько очаровался, что остался ещё на несколько лет и рисовал родные пейзажи. Вы посетите музей Левитана и оцените лучшие полотна живописца — где, как не в Плёсе, можно в полной мере ощутить правдивость и красоту его работ? Любопытно, что фамилией художника местные жители назвали гору в Плёсе, вы сможете увидеть её на обзорной прогулке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: автобус из Костромы и обратно, катание на теплоходе, билеты в музей Левитана
Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс
Город из-под кисти художника — Плёс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Кострома, пл. Советская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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