Да, костромской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь известен в первую очередь как колыбель царской династии Романовых. Именно здесь скрывался от отрядов польских интервентов в годы Смутного времени Михаил Романов, положивший начало этой династии, именно отсюда был он призван на царствие.

Древнейший монастырь на северо-востоке

Однако исторические связи с царской фамилией — не единственная причина посетить эту самую знаменитую достопримечательность Костромы. До сих пор среди историков и краеведов не утихают споры относительно точной даты основания монастыря, однако все они сходятся во мнении о том, что Ипатий — один из древнейших монастырей на северо-востоке Руси. Именно здесь находятся самые старые сохранившиеся в Костроме каменные постройки.

Здесь можно увидеть и один из шедевров русской живописи XVII века — роспись стен Троицкого собора, выполненного знаменитыми «изографами града Костромы» под руководством Гурия Никитина. Связан монастырь с историей и еще одного известнейшего боярского рода: в подклетях его соборов в течение нескольких столетий находили упокоение представители семьи Годуновых…

Троицкий собор и усыпальницы

В ходе экскурсии мы познакомимся с многовековой историей монастыря и его преданиями, посетим один из самых впечатляющих храмов Золотого Кольца — Троицкий собор, а также усыпальницы покровителей монастыря, семьи Годуновых.

Не останется без внимания и «романовская» часть его истории: в Палатах бояр Романовых я расскажу вам о пребывании в монастыре юного Михаила Романова, а также о прочих визитах сюда августейших особ, оставивших свой след в истории Костромы…

Важно знать

Монастырь действующий, поэтому в летнее время на экскурсию не рекомендуется надевать открытую одежду (в т. ч. шорты. ), женщинам обязательны любые головные уборы (в т. ч. шляпы, панамы, капюшоны и пр. ). В помещениях монастыря потребуются медицинские маски.