Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только

Какой же русский не стремится временами припасть к истокам и прикоснуться к многовековой истории...

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21 отзыв
Какой же русский не стремится временами припасть к истокам и прикоснуться к многовековой истории Российского государства, православия… Ипатьевский монастырь, колыбель царской династии Романовых, находящийся на землях, принадлежавших некогда еще одной выдающейся боярской семье — Годуновым, дает прекрасную возможность еще раз вспомнить о событиях древности.

Ведь именно здесь в самый сложный для России период — Смутное время — вершилась история Отечества.

Здесь же сохранился великолепный памятник русской архитектуры и живописи — Троицкий собор.
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только

Что вы увидите 🤩

  • Ансамбль зданий монастыря
  • Троицкий собор
  • палаты бояр Романовых
  • усыпальница семьи Годуновых
Да, костромской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь известен в первую очередь как колыбель царской династии Романовых. Именно здесь скрывался от отрядов польских интервентов в годы Смутного времени Михаил Романов, положивший начало этой династии, именно отсюда был он призван на царствие.
Древнейший монастырь на северо-востоке
Однако исторические связи с царской фамилией — не единственная причина посетить эту самую знаменитую достопримечательность Костромы. До сих пор среди историков и краеведов не утихают споры относительно точной даты основания монастыря, однако все они сходятся во мнении о том, что Ипатий — один из древнейших монастырей на северо-востоке Руси. Именно здесь находятся самые старые сохранившиеся в Костроме каменные постройки.
Здесь можно увидеть и один из шедевров русской живописи XVII века — роспись стен Троицкого собора, выполненного знаменитыми «изографами града Костромы» под руководством Гурия Никитина. Связан монастырь с историей и еще одного известнейшего боярского рода: в подклетях его соборов в течение нескольких столетий находили упокоение представители семьи Годуновых…
Троицкий собор и усыпальницы
В ходе экскурсии мы познакомимся с многовековой историей монастыря и его преданиями, посетим один из самых впечатляющих храмов Золотого Кольца — Троицкий собор, а также усыпальницы покровителей монастыря, семьи Годуновых.
Не останется без внимания и «романовская» часть его истории: в Палатах бояр Романовых я расскажу вам о пребывании в монастыре юного Михаила Романова, а также о прочих визитах сюда августейших особ, оставивших свой след в истории Костромы…
Важно знать
Монастырь действующий, поэтому в летнее время на экскурсию не рекомендуется надевать открытую одежду (в т. ч. шорты. ), женщинам обязательны любые головные уборы (в т. ч. шляпы, панамы, капюшоны и пр. ). В помещениях монастыря потребуются медицинские маски.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в находящийся на территории монастыря церковно-исторический музей
  • а также обязательное "пожертвование" за право пройти в монастырь с экскурсией.
Место начала и завершения
Северные ворота, ул. Просвещения, 1
Когда и сколько длится?
Когда: с 1.05 по 30.09 с 9.00 до 15.30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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с 1.05 по 30.09 с 9.00 до 15.30

Юлия К.
Юлия К.
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