Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Что вас ожидает

Красное-на-Волге

С местным экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по центру старинного городка, знакомясь с историей 📖 вотчины Годуновых, посетите средневековую шатровую церковь ⛪ Богоявления и узнаете о развитии ювелирного промысла. А после заглянете в музей 🖼 ювелирного искусства, где в ходе мастер-класса собственноручно изготовите ювелирное изделие из скани.

Деревня Русиново

В уникальной деревне Русиново вы увидите деревянную часовню необыкновенной красоты, большую мельницу, а также настоящую избушку на курьих ножках! Мы пройдемся меж изящных домиков с резными наличниками, поговорим об укладе местной жизни и вспомним русские народные сказки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 3 человек составит 5000 рублей.

Что входит в стоимость, а что — нет