Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Красное-на-Волге С местным экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по центру старинного городка, знакомясь с историей 📖 вотчины Годуновых, посетите средневековую шатровую церковь ⛪ Богоявления и узнаете о развитии ювелирного промысла. А после заглянете в музей 🖼 ювелирного искусства, где в ходе мастер-класса собственноручно изготовите ювелирное изделие из скани.
Деревня Русиново В уникальной деревне Русиново вы увидите деревянную часовню необыкновенной красоты, большую мельницу, а также настоящую избушку на курьих ножках! Мы пройдемся меж изящных домиков с резными наличниками, поговорим об укладе местной жизни и вспомним русские народные сказки.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 3 человек составит 5000 рублей.
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер на легковом авто или минивэне из Костромы и обратно включен в стоимость
Горячий чай с печеньем и мастер-класс в музее входят в стоимость
Обед и сувениры 🎁 оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 в ТЦ «Стометровка»
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут, Александр, я исследователь, путешественник, фотограф, пишу блог и путевые заметки о своем практическом опыте и наблюдениях. Активно путешествую с 2004 года и составил уже более 50 авторских маршрутов. Я посетил более 200 городов и захватывающих мест, совершил множество экспедиций по России и странам СНГ и зову вас путешествовать вместе!