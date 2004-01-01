Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

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Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку

Провести выходной день в Русиново и Красном-на-Волге, знакомясь с мастерством ювелиров

Александр
Александр – представитель из Костромы
В дружной компании мы прогуляемся по колоритному городку Красное-на-Волге, посетим ювелирный центр Руси и осмотрим изящное деревянное кружево в деревеньке Русиново.

Вы осмотрите главные памятники, услышите множество интересных историй и сделаете своими руками изделие из скани!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку

Что вас ожидает

Красное-на-Волге
С местным экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по центру старинного городка, знакомясь с историей 📖 вотчины Годуновых, посетите средневековую шатровую церковь ⛪ Богоявления и узнаете о развитии ювелирного промысла. А после заглянете в музей 🖼 ювелирного искусства, где в ходе мастер-класса собственноручно изготовите ювелирное изделие из скани.

Деревня Русиново
В уникальной деревне Русиново вы увидите деревянную часовню необыкновенной красоты, большую мельницу, а также настоящую избушку на курьих ножках! Мы пройдемся меж изящных домиков с резными наличниками, поговорим об укладе местной жизни и вспомним русские народные сказки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 3 человек составит 5000 рублей.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на легковом авто или минивэне из Костромы и обратно включен в стоимость
  • Горячий чай с печеньем и мастер-класс в музее входят в стоимость
  • Обед и сувениры 🎁 оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 в ТЦ «Стометровка»
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Меня зовут, Александр, я исследователь, путешественник, фотограф, пишу блог и путевые заметки о своем практическом опыте и наблюдениях. Активно путешествую с 2004 года и составил уже более 50 авторских маршрутов. Я посетил более 200 городов и захватывающих мест, совершил множество экспедиций по России и странам СНГ и зову вас путешествовать вместе!
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