Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку

Александр С.
Александр С. – Гид из Костромы
В дружной компании мы прогуляемся по колоритному городку Красное-на-Волге, посетим ювелирный центр Руси и осмотрим изящное деревянное кружево в деревеньке Русиново.

Вы изучите главные памятники, услышите множество интересных историй и сделаете своими руками изделие из скани!
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Экскурсия

2 900 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку

Что вы увидите 🤩

  • Красное на Волге
  • Богоявленский храм
  • ювелирный интерактивный музей
  • паромную переправу через Волгу
  • русскую деревню Русиново
  • дома деревянного зодчества.
В дружной компании мы прогуляемся по колоритному городку Красное-на-Волге, посетим ювелирный центр Руси и осмотрим изящное деревянное кружево в деревеньке Русиново. Вы изучите главные памятники, услышите множество интересных историй и сделаете своими руками изделие из скани!
Что вас ожидает
Красное-на-Волге
С местным гидом вы прогуляетесь 👣 по центру старинного городка, знакомясь с историей 📖 вотчины Годуновых, посетите средневековую шатровую церковь ⛪ Богоявления и узнаете о развитии ювелирного промысла. А после заглянете в музей 🖼 ювелирного искусства, где на мастер-классе собственноручно изготовите ювелирное изделие из скани.
Деревня Русиново
В уникальной деревне Русиново вы увидите деревянную часовню необыкновенной красоты, большую мельницу, а также настоящую избушку на курьих ножках! Мы пройдемся меж изящных домиков с резными наличниками, поговорим об укладе местной жизни и вспомним русские народные сказки.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 3 человек составит 9500 рублей.
🚩 Начало и место завершения: Площадь Широкова 1
Что входит
  • Трансфер на легковом авто или минивэне из Костромы и обратно
  • Горячий чай с печеньем
  • Мастер-класс в музее.
Что не входит
  • Обед и сувениры оплачиваются отдельно
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Из Костромы в ювелирную столицу и сказочную деревушку
Время проведения: каждый день в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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