В дружной компании мы прогуляемся по колоритному городку Красное-на-Волге, посетим ювелирный центр Руси и осмотрим изящное деревянное кружево в деревеньке Русиново. Вы изучите главные памятники, услышите множество интересных историй и сделаете своими руками изделие из скани!

Что вас ожидает

Красное-на-Волге

С местным гидом вы прогуляетесь 👣 по центру старинного городка, знакомясь с историей 📖 вотчины Годуновых, посетите средневековую шатровую церковь ⛪ Богоявления и узнаете о развитии ювелирного промысла. А после заглянете в музей 🖼 ювелирного искусства, где на мастер-классе собственноручно изготовите ювелирное изделие из скани.

Деревня Русиново

В уникальной деревне Русиново вы увидите деревянную часовню необыкновенной красоты, большую мельницу, а также настоящую избушку на курьих ножках! Мы пройдемся меж изящных домиков с резными наличниками, поговорим об укладе местной жизни и вспомним русские народные сказки.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 3 человек составит 9500 рублей.