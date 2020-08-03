2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Голоса прошлого

Очаровательная Кострома распахнет свои теплые объятия. Мы прогуляемся по тихим улочкам и поговорим о жизни города на протяжении веков, осматривая старинные деревянные и каменные постройки. Вы услышите интересные факты об основателе Костромы — Юрии Долгоруком, познакомитесь с историей местной торговли, исследуя Калачные, Пряничные, Мелочные и Красные ряды. В ходе прогулки мы посетим Богоявленско-Анастасьинский монастырь, где хранится одна из наиболее почитаемых в России святынь — Феодоровская икона Божией Матери. А кроме того полюбуемся живописными волжскими пейзажами у стен старой крепости.

Любимка-лакомка

Чтобы восстановить силы после энергичного путешествия, вы примете трапезу в ностальгической атмосфере «Чебуречной» советского времени. Вы попробуете любимое блюдо горожан, после чего навестите музей пряника — не менее популярного лакомства. Пряники в глазури, меренги, варенья: костромские сласти оставят после экскурсии приятное послевкусие!