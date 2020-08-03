2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красавица Кострома

Погрузиться в колорит купеческого городка, осматривая старинные улочки, храмы и древние монастыри

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Кострома окружит вас атмосферой праздника: город 🏙️ будто пахнет медово-имбирными пряниками и деревенскими сырами, напоминая рождественскую ярмарку.

На дружеской прогулке 👣 вы осмотрите главные архитектурные памятники, услышите интересные истории 📖 о князьях и купцах, а также попробуете местные сладости.

1000 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Красавица Кострома
Красавица Кострома

Что вас ожидает

Голоса прошлого
Очаровательная Кострома распахнет свои теплые объятия. Мы прогуляемся по тихим улочкам и поговорим о жизни города на протяжении веков, осматривая старинные деревянные и каменные постройки. Вы услышите интересные факты об основателе Костромы — Юрии Долгоруком, познакомитесь с историей местной торговли, исследуя Калачные, Пряничные, Мелочные и Красные ряды. В ходе прогулки мы посетим Богоявленско-Анастасьинский монастырь, где хранится одна из наиболее почитаемых в России святынь — Феодоровская икона Божией Матери. А кроме того полюбуемся живописными волжскими пейзажами у стен старой крепости.

Любимка-лакомка
Чтобы восстановить силы после энергичного путешествия, вы примете трапезу в ностальгической атмосфере «Чебуречной» советского времени. Вы попробуете любимое блюдо горожан, после чего навестите музей пряника — не менее популярного лакомства. Пряники в глазури, меренги, варенья: костромские сласти оставят после экскурсии приятное послевкусие!

Организационные детали

  • Девушкам для посещения храма традиционно голову надо покрыть платком
  • Питание оплачивается отдельно
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома
Красавица Кострома

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Сусанинской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день!) Меня зовут Дмитрий. Я режиссёр, педагог, поэт, певец и продюсер, участник конкурса «Евровидение» и создатель авторских туристических маршрутов на карте России. Провожу экскурсии по моим любимым и популярным городам Золотого кольца, Ленинградской области, Краснодарского края, Кавминвод и республики Карелия, с которыми непременно стоит познакомиться. Открывайте и исследуйте нашу историю, города и пейзажи, друзья — а я буду рад помочь!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Нам с мамой очень понравилась экскурсия по всем аспектам! Дмитрий интересно рассказывает, охотно отвечает на вопросы. Маршрут неутомительный, есть перекус. Жалко, что 2 часа очень быстро пролетели:(
1 августа 2020
Прекрасная экскурсия! Познавательная как для взрослых, так и для детей. Я была с сестрой и внуками - 3 и 5 лет. Наш гид Дмитрий - знаток своего дела и просто обаятельный человек - не обошел своим вниманием и малышей. Дети остались довольны, не смотря на то, что первая половина нашей экскурсии была ориентирована на взрослых. А от посещения музея сладостей "Русские сласти" были в восторге не только дети, но и взрослые! Приятными бонусами от гида Дмитрия для нас стали не только небольшие подарки детям, но и фотографирование им нашей группы в самых необычных местах города, а так же скидки на покупки в некоторых магазинчиках. Я рада, что выбрала именно эту экскурсию! Все замечательно! Спасибо!

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