Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

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Кострома вдоль и поперек

Распутать богатую историю города и познакомиться с его символами

Ольга
Ольга – представитель из Костромы
Льняная и сырная столица ⭐️ России, колыбель династии Романовых и даже родина Снегурочки — приглашаем вас познакомиться с Костромой.

Вы полюбуетесь волжскими просторами, услышите о купеческих традициях в старинных торговых рядах и о святынях Костромы.

Погуляете по набережным и в деталях изучите знаковые места — от Пожарной каланчи до дивного Ипатьевского монастыря.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек

Что вас ожидает

Сердце Костромы и Ипатьевский монастырь
Прогулка 👣 по древней Костроме начнётся с рассказа об основателе города, Юрии Долгоруком, и о подвиге Ивана Сусанина — вы увидите памятники им обоим. У старинных торговых рядов перенесемся в купеческие времена и поговорим о традициях торговли. Вы раскроете, чем Красные ряды отличаются от Зеленых и что продавали в давние времена в Мелочных рядах.

На другом берегу реки вас ждет белокаменный Ипатьевский монастырь, откуда призвали на царство первого государя из династии Романовых. Вы услышите легенды об основании обители и разберетесь в её устройстве. Заодно полюбуетесь окружающими пейзажами, ведь монастырь стоит на живописном месте слияния рек Волги и Костромки.

Кострома изнутри
Прошлое и современность, особенности градостроения и архитектуры, известные люди в Костроме и её гастрономические специалитеты: мы затронем много тем, но всегда будем ориентироваться на ваши интересы и состав группы. Обзорную прогулку 👣 дополнит посещение местной ярмарки, где торгуют льном и знаменитой черной солью. А еще мы покажем вам авторскую кофейню, где варят лучший кофе на Золотом кольце!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия ⛳, но до Ипатьевского монастыря мы доберемся на машине — это включено в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек
Кострома вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы небольшая команда профессиональных гидов-историков, коренных ярославцев. Проводим индивидуальные экскурсии по Ярославлю, уголкам Ярославской области и Золотого кольца России. Рады предложить вам авторские путешествия по знаменитым достопримечательностям и нехоженым тропам: пешеходные, велосипедные, автомобильные и по реке.
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