Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Что вас ожидает

Сердце Костромы и Ипатьевский монастырь

Прогулка 👣 по древней Костроме начнётся с рассказа об основателе города, Юрии Долгоруком, и о подвиге Ивана Сусанина — вы увидите памятники им обоим. У старинных торговых рядов перенесемся в купеческие времена и поговорим о традициях торговли. Вы раскроете, чем Красные ряды отличаются от Зеленых и что продавали в давние времена в Мелочных рядах.

На другом берегу реки вас ждет белокаменный Ипатьевский монастырь, откуда призвали на царство первого государя из династии Романовых. Вы услышите легенды об основании обители и разберетесь в её устройстве. Заодно полюбуетесь окружающими пейзажами, ведь монастырь стоит на живописном месте слияния рек Волги и Костромки.

Кострома изнутри

Прошлое и современность, особенности градостроения и архитектуры, известные люди в Костроме и её гастрономические специалитеты: мы затронем много тем, но всегда будем ориентироваться на ваши интересы и состав группы. Обзорную прогулку 👣 дополнит посещение местной ярмарки, где торгуют льном и знаменитой черной солью. А еще мы покажем вам авторскую кофейню, где варят лучший кофе на Золотом кольце!

Организационные детали