4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Лосиная ферма

В 20 км от Костромы раскинулся природный заказник, где люди приручили благородных диких зверей — лосей! Животные здесь чувствуют себя вольготно: естественный ландшафт и лес 🌳, занимающий большую часть территории, создают идеальные условия. Вы понаблюдаете за лосями с их детёнышами и узнаете от местного экскурсовода о повадках зверей, а также о том, как им здесь живётся. Особенность заказника в том, что здесь доят лосей — и вас непременно угостят лосиным молоком. А если оно придётся по вкусу, в магазине при ферме будет возможность приобрести бутылочку.

Городок ювелиров

Затем отправляемся в посёлок, который гордо носит звание ювелирной столицы ⭐️ России — в Красное-на-Волге. Расположен он в 42 км от фермы. По дороге я расскажу истории 📖 о ювелирном промысле, ведь жители посёлка занимаются этим ремеслом с незапамятных времён! На экскурсии 🧭 в Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искусства вы увидите коллекцию искусных изделий — здесь не только украшения, но и миниатюрные фигурки и сервизы, — а также узнаете о местной технологии «скани». Ну а в конце по желанию шопинг в ювелирном магазине.

После музея вас ждёт короткое знакомство с посёлком на автобусе 🚌 — и обратно в Кострому.

Организационные детали