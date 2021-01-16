4 отзыва оставили туристы

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На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Пообщаться с благородными животными и познакомиться с искусным ремеслом ювелиров — из Костромы

3.8
4 отзыва
Елена
Елена – представитель из Костромы
За один день вы получите массу приятных впечатлений: в заказнике понаблюдаете за лосями и лосятами, а также подышите чистым воздухом и продегустируете редкое молоко.

А после фермы отправитесь в посёлок ювелиров — послушать об их деле и полюбоваться изящными украшениями в местном музее.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Что вас ожидает

Лосиная ферма
В 20 км от Костромы раскинулся природный заказник, где люди приручили благородных диких зверей — лосей! Животные здесь чувствуют себя вольготно: естественный ландшафт и лес 🌳, занимающий большую часть территории, создают идеальные условия. Вы понаблюдаете за лосями с их детёнышами и узнаете от местного экскурсовода о повадках зверей, а также о том, как им здесь живётся. Особенность заказника в том, что здесь доят лосей — и вас непременно угостят лосиным молоком. А если оно придётся по вкусу, в магазине при ферме будет возможность приобрести бутылочку.

Городок ювелиров
Затем отправляемся в посёлок, который гордо носит звание ювелирной столицы ⭐️ России — в Красное-на-Волге. Расположен он в 42 км от фермы. По дороге я расскажу истории 📖 о ювелирном промысле, ведь жители посёлка занимаются этим ремеслом с незапамятных времён! На экскурсии 🧭 в Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искусства вы увидите коллекцию искусных изделий — здесь не только украшения, но и миниатюрные фигурки и сервизы, — а также узнаете о местной технологии «скани». Ну а в конце по желанию шопинг в ювелирном магазине.

После музея вас ждёт короткое знакомство с посёлком на автобусе 🚌 — и обратно в Кострому.

Организационные детали

  • В стоимость входит работа гида и входные билеты 🎫 в музеи 🖼
  • Дополнительные расходы: еда и напитки, дегустация лосиного молока и другие личные расходы
  • Для кормления лосей брать с собой ничего не нужно — корм дадут на ферме
Начало и место завершения
🚩 — ул. Подлипаева, 27
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

16 янв 2021
Вместо истории ювелирного дела- реклама завода с предложением покупки излелий
Елена
Ответ гида:В рамках проведения тура программа выполнена в полном объеме. Туристам во время экскурсии было рассказано и показано все что заявлено в программе
12 янв 2021
Экскурсия не заслуживает особого внимания, ничего интересного лично для меня, лосиная ферма возможно и станет интересной для детей, но сам маршрут с убитыми и плохо очищенными дорогами, село Красное на Волге только для ювелирных покупок. Ничего интересного.
10 янв 2021
Экскурсия организованна хорошо. Автобус, на котором добирались до фермы - комфортабельный. Экскурсовод активно, рассказывая информацию, сопровождал поездку. Общение с миром животных некогда не оставляет равнодушным и милыми лосиками, как на ферме их называют, тоже. Красносельский музей интересен своими экспонатами и впечатляет. А вот сувенир аутентичный на память купить не предствилось возможным, в магазине при музеепредлагалась обычная ювелирка.
15 июл 2020
Великолепная экскурсия. Экскурсовод Татьяна выше всех похвал. Спасибо.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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