Елена проводит ещё 3 экскурсии

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  3. На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Пообщаться с благородными животными и познакомиться с искусным ремеслом ювелиров — из Костромы

Елена
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Елена – представитель гидов
За один день вы получите массу приятных впечатлений: в заказнике понаблюдаете за лосями и лосятами, а также подышите чистым воздухом и продегустируете редкое молоко.

А после фермы отправитесь в посёлок ювелиров — послушать об их деле и полюбоваться изящными украшениями в местном музее.
1700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — пл. Советская
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На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Что вас ожидает

Лосиная ферма
В 20 км от Костромы раскинулся природный заказник, где люди приручили благородных диких зверей — лосей! Животные здесь чувствуют себя вольготно: естественный ландшафт и лес, занимающий большую часть территории, создают идеальные условия. Вы понаблюдаете за лосями с их детёнышами и узнаете от местного экскурсовода о повадках зверей, а также о том, как им здесь живётся. Особенность заказника в том, что здесь доят лосей — и вас непременно угостят лосиным молоком. А если оно придётся по вкусу, в магазине при ферме будет возможность приобрести бутылочку.

Городок ювелиров
Затем отправляемся в посёлок, который гордо носит звание ювелирной столицы России — в Красное-на-Волге. Расположен он в 42 км от фермы. По дороге я расскажу истории о ювелирном промысле, ведь жители посёлка занимаются этим ремеслом с незапамятных времён! Вы побываете на экскурсии в Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искусства, где увидите коллекцию искусных изделий — здесь не только украшения, но и миниатюрные фигурки и сервизы, — а также узнаете о местной технологии «скани». Ну а в конце по желанию шопинг в ювелирном магазине.

После музея вас ждёт короткое знакомство с посёлком на автобусе — и обратно в Кострому.

Организационные детали

  • В стоимость входит работа гида и входные билеты в музеи
  • Дополнительные расходы: еда и напитки, дегустация лосиного молока и другие личные расходы
  • Для кормления лосей брать с собой ничего не нужно — корм дадут на ферме
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России
На лосиную ферму и в ювелирную столицу России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — пл. Советская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
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