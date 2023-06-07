1 день

Знакомство, практика йоги, творческий женский круг и интуитивная живопись

Мы встретимся в нашем лесном отеле в обед. Будем жить в красивом месте на берегу реки Нёмды: в экоотеле «Лунный кролик».

Добираться сюда из Нижнего Новгорода можно на автомобиле или организованном трансфере (в зависимости от количества участниц будем определен трансфер до отеля).

Участницам из Москвы будет удобно добраться до г. Костромы на утренней Ласточке, далее на трансфере в отель (трансфер будет организован исходя из количества участниц).

Итак, по приезде мы заселимся в наши дома и настроимся на отдых. Сытно пообедаем и отправимся изучать территорию.

Нагулявшись по снежному лесу, пойдем греться на практику йоги. Нам предстоит полноценное занятие с акцентом на гибкость и здоровье спины. Приятно уставшие после йоги, мы познакомимся поближе за ужином и бокалом белого сухого.

Вечером нас ждут творческий женский круг и интуитивная живопись.