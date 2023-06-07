Новогодний девичник в Костромской области
Будем жить в потрясающем экоотеле в лесу, займемся йогой и медитациями, отдохнем от шума и суеты, выспимся и уделим время себе вдали от всех забот.
Нарисуем зимний пейзаж на большом холсте с профессиональной художницей и побалуем тело в бане с аромапарением и натуральными скрабами.
Кроме того, вы не только восстановите силы, зарядившись созидательной энергией пространства, но и обретете новых подруг — ведь в наших турах встречаются девушки с одинаковыми взглядами на жизнь!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство, практика йоги, творческий женский круг и интуитивная живопись
Мы встретимся в нашем лесном отеле в обед. Будем жить в красивом месте на берегу реки Нёмды: в экоотеле «Лунный кролик».
Добираться сюда из Нижнего Новгорода можно на автомобиле или организованном трансфере (в зависимости от количества участниц будем определен трансфер до отеля).
Участницам из Москвы будет удобно добраться до г. Костромы на утренней Ласточке, далее на трансфере в отель (трансфер будет организован исходя из количества участниц).
Итак, по приезде мы заселимся в наши дома и настроимся на отдых. Сытно пообедаем и отправимся изучать территорию.
Нагулявшись по снежному лесу, пойдем греться на практику йоги. Нам предстоит полноценное занятие с акцентом на гибкость и здоровье спины. Приятно уставшие после йоги, мы познакомимся поближе за ужином и бокалом белого сухого.
Вечером нас ждут творческий женский круг и интуитивная живопись.
Живопись и бани
Выспимся в тишине леса. Вкусно и неторопливо позавтракаем и отправимся на практику йоги. Потянем тело и разомнемся.
Сегодня нас ждет самое вкусное: мастер-класс по живописи. В творческой атмосфере мы вместе с художницей напишем себе картину: зимний лес. Это будет очень красиво и непередаваемо увлекательно. Настоящая визуальная медитация.
Прервемся на обед и с новыми силами закончим все детали. После творчества дадим телу отдохнуть в бане. Понежимся в парной, сделаем себе очищающий скраб с солью и цветками лаванды, а после отдохнем за чашечкой ароматного чая.
Вкусно поужинаем и закончим вечер за увлекательной арт-терапией, где мы нарисуем свою жизнь, научимся лучше слышать и понимать себя и ответим на самые важные вопросы.
Душевный отдых. Окончание программы
Сладко выспимся и вкусно позавтракаем.
Займемся медитацией в пространстве у воды и активной йогой. Разомнем все тело и сделаем акцент на силе и укреплении.
После сытного обеда соберем вещи и отправимся обратно в шум городских улиц. По желанию группы заедем прогуляться по Костроме.
Проживание
Тур предусматривает проживание в экоотеле комфорт-класса «Лунный кролик».
Уютный и стильный экоотель с хорошим сервисом и условиями. Здесь эстетично, комфортно и очень душевно.
«Лунный кролик» уникален своей энергетикой и расположением. Воздух здесь чистейший и напитан свежестью воды и ароматами деревьев! Здесь сливаются сразу три реки, и такие места особенно восстанавливают силу человека.
Размещение в домах с 3 спальнями по двое в номере.
Варианты проживания
Экоотель «Лунный кролик»
Мы будем жить в 2 домах с тремя спальнями. Размещение по двое в комнате.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле с двухместным расселением
- Трансфер из/в г. Костромы и помощь с дорогой до Костромы (если вы без авто, скооперируем с участницами-автоледи или забронируем общий трансфер)
- Питание (завтраки, обеды и ужины по заранее приготовленному меню), меню обсуждается заранее с каждой участницей
- Йога и медитации (3 полноценных практики йоги)
- Посещение банного комплекса на 3 часа с аромапарением и скрабированием
- Мастер-класс по живописи: напишем зимний пейзаж под руководством профессиональной художницы
- Арт-терапия и женский круг
- Красивый отдых, миллион воспоминаний и зимние фотографии прилагаются
- Что не входит
- Дорога до Костромы и обратно (ориентировочно 3000 руб. туда/обратно на «Ласточке» из Москвы)
- Личные расходы (прокат лыж, катание на снегоходах по желанию)
- Как добираться?
Добираться в экоотель можно на автомобиле или организованном трансфере (в зависимости от количества участниц будем определен трансфер до отеля).
Участницам из Москвы будет удобно добраться до г. Костромы на утренней «Ласточке», далее — на трансфере в отель (трансфер будет организован исходя из количества участниц).
- Если я не занимаюсь йогой, могу поехать?
Да, конечно! Занятия будут доступны любому уровню подготовки, преподаватель чутко обращает внимание на каждого в группе и будет поправлять и направлять вас в практике. Если вы не хотите заниматься, никто вас не заставит. Вместо йоги вы можете посвятить время себе и просто отдохнуть.
- Если я никогда не рисовала, мне будет сложно?
Не стоит об этом беспокоиться! На мастер-классе вам подробно расскажут, как рисовать, будут давать поэтапные инструкции и, конечно, помогут расслабиться, насладиться процессом и написать невероятно красивую картину даже без художественного опыта.
- Кто еще поедет в девичник?
Перед туром организаторы создадут общий чат для всех участниц, чтобы все могли заранее познакомиться друг с другом, пообщаться и задать все вопросы и настроиться на предстоящий отдых! Также пришлем памятку по путешествию и список вещей с собой.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору