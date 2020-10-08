5 отзывов оставили туристы

Душевная Кострома
Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке 👣 я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.
Прогулка по волнам истории
Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей 📖 необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы, у которой мы побываем в Богоявленско-Анастасиином монастыре. Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов и открою тайны театральной жизни 19 века.
Три бренда Костромы
Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.
Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле 🚘. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.
Дополнительные расходы
Экскурсию можно провести и для большей группы (6 — 15 человек). Стоимость — 3000 руб.