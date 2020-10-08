5 отзывов оставили туристы

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О Костроме — с интересом и любовью!

Открыть историю города как шкатулку с секретами и вдохновиться атмосферой его старинных уголков

4.8
5 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Костромы
Вы познакомитесь с ценными памятниками архитектуры 18-19 веков и узнаете о роли древнего волжского города в истории 📖 Годуновых и Романовых.

А также прикоснетесь к местным святыням, услышите забавные рассказы из жизни горожан и увидите самые уютные места Костромы для познавательного отдыха.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Душевная Кострома
Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке 👣 я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.

Прогулка по волнам истории
Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей 📖 необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы, у которой мы побываем в Богоявленско-Анастасиином монастыре. Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов и открою тайны театральной жизни 19 века.

Три бренда Костромы
Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле 🚘. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.

Дополнительные расходы

  • Проезд (20 руб. с человека общественным транспортом; такси 🚕 до 200 руб. )
  • По желанию можно посетить Ипатьевский монастырь. Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: взрослый — 190 руб., студенты и пенсионеры — 90 руб., школьники — 80 руб., многодетные семьи — бесплатно. Экскурсия ⛳ в монастыре — от 740 руб.

Экскурсию можно провести и для большей группы (6 — 15 человек). Стоимость — 3000 руб.

Начало и место завершения
🚩 в центре города
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!
О Костроме — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге.
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5 отзывов оставили туристы

8 октября 2020
06. 10 всей семьей, с детьми 4 и 6 лет, посетили город Кострому. Гид Ольга помогла нам познакомиться с этим необыкновенным городом. Остались самые приятные впечатления!!! Очень увлекательная экскурсия: интересный маршрут, предоставление фото старого города в сравнении с новыми постройками, интересное (не скучное) изложение исторических фактов, акценты на быт и образ жизни местных жителей разного времени, и много другого интересного. Очень советуем познакомиться с Костромой именно с ней!))
3 октября 2020
Прекрасная подача материала от влюбленного в свой город человека.
29 сентября 2020
Замечательная экскурсия от человека, знающего и любящего свой прекрасный город, его удивительную и богатую историю и умеющего увлечь нею экскурсантов. Мы вернемся, надеюсь, не один раз. Спасибо, Ольга!
25 сентября 2020
Я впервые знакомилась с Костромой, поэтому рассказ местного жителя о своем городе - самая лучшая возможность получить новые знания и впечатления. Ольга любит свой город, много о нем знает, поэтому время нашей экскурсии пролетело незаметно. Наше общение было приятным и познавательным. Я воспользовалась советами Ольги, дальше самостоятельно изучала город и получила массу положительных впечатлений.
4 сентября 2020
Узнали много интересного и городе и его истории, Ольга хороший рассказчик, показала не только достопримечательности города, но и фотографии храмов и памятников, которых сейчас уже нет. 2 часа экскурсии пролетели незаметно. Ольга посоветовала какие места и музеи ещё посетить в Костроме и окрестностях. Жаль, что приехали всего на 3 дня, не все успеем посмотреть, но, возможно в будущем ещё приедем в Кострому и с удовольствием воспользуемся услугами этого экскурсовода

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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