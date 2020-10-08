5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Душевная Кострома

Особый дух городу придают старинные постройки 18-19 вв., поэтому на прогулке 👣 я отдельно остановлюсь на сохранившихся архитектурных ансамблях исторического центра, расскажу, что за жизнь кипела на многочисленных, поражающих масштабом торговых рядах тех столетий. А еще вы узнаете, как появилась в Костроме Молочная гора со «сковородкой» на центральной площади и услышите немало веселых историй и анекдотов.

Прогулка по волнам истории

Возле крепостного вала вы увидите, как возрождается Костромской кремль, и узнаете, какие секреты хранит строящаяся колокольня соборного ансамбля. Познакомитесь с историей 📖 необычного памятника вождю мирового пролетариата. Конечно, поговорим о почетном именовании города — «колыбели дома Романовых». А также о его главной святыне — Феодоровской иконе Богородицы, у которой мы побываем в Богоявленско-Анастасиином монастыре. Кроме того, я покажу места съемок известных фильмов и открою тайны театральной жизни 19 века.

Три бренда Костромы

Представление о городе было бы не полным без рассказов о визитных карточках, благодаря которым Кострома приобрела статус тройной столицы: сырной, ювелирной и льняной. Вы узнаете изнутри о жизни льняной фабрики и об известных личностях, которые стояли на пороге ее возведения. И даже побываете на настоящей сырной бирже.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле 🚘. По желанию можно воспользоваться моим автомобилем за отдельную оплату.

Дополнительные расходы

Проезд (20 руб. с человека общественным транспортом; такси 🚕 до 200 руб. )

По желанию можно посетить Ипатьевский монастырь. Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: взрослый — 190 руб., студенты и пенсионеры — 90 руб., школьники — 80 руб., многодетные семьи — бесплатно. Экскурсия ⛳ в монастыре — от 740 руб.

Экскурсию можно провести и для большей группы (6 — 15 человек). Стоимость — 3000 руб.