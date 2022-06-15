В ходе обзорной экскурсии Вы увидите территорию исчезнувшего кремля, набережную левого берега Волги, основные достопримечательности центральной части города.



Кроме того, Вы узнаете больше о главных датах и ознакомитесь с важными историческими событиями, связанными с Костромой, а также посетите старинные постройки и здания, увидите древнюю архитектуру как изнутри, так и снаружи.