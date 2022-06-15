Старинные торговые ряды, из которых сохранилось более 20 корпусов
Пожарная каланча – украшение главной площади Костромы, которой восхищался Николай I
Программа экскурсии:
встреча с гостями в назначенном месте;
прогулка по городу, согласно маршруту;
посещение единственной в Костроме кофейни с приготовлением кофе из турки - «Coffee Capella»;
посещение сувенирной лавки с вкусным названием - «Морошка»;
продолжение и завершение прогулки;
посещение сырной и рыбной бирж.
При желании гостей, начать прогулочный день можно посещением Ипатьевского монастыря, а завершить посещением Богоявленско-Анастасииного монастыря.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Запись на экскурсию в Ипатьевский монастырь, сопровождение и путевой рассказ по пути в Ипатьевский монастырь
Что не входит
Посещение Ипатьевского монастыря – колыбели династии Романовых (взрослый входной билет – 200 рублей, экскурсия – около 900 рублей с группы)
Транспорт
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5А, Кострома
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Благодарю за выбор моей экскурсии!
Предлагаю созвониться для окончательного обсуждения Вашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Костроме
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