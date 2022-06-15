Обзорная экскурсия по городу

В ходе обзорной экскурсии Вы увидите территорию исчезнувшего кремля, набережную левого берега Волги, основные

В ходе обзорной экскурсии Вы увидите территорию исчезнувшего кремля, набережную левого берега Волги, основные достопримечательности центральной части города.

Кроме того, Вы узнаете больше о главных датах и ознакомитесь с важными историческими событиями, связанными с Костромой, а также посетите старинные постройки и здания, увидите древнюю архитектуру как изнутри, так и снаружи.
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу

Что вас ожидает 🤩

  • Территория исчезнувшего Костромского кремля
  • Старинные торговые ряды, из которых сохранилось более 20 корпусов
  • Пожарная каланча – украшение главной площади Костромы, которой восхищался Николай I

Программа экскурсии:

  • встреча с гостями в назначенном месте;
  • прогулка по городу, согласно маршруту;
  • посещение единственной в Костроме кофейни с приготовлением кофе из турки - «Coffee Capella»;
  • посещение сувенирной лавки с вкусным названием - «Морошка»;
  • продолжение и завершение прогулки;
  • посещение сырной и рыбной бирж.
  • При желании гостей, начать прогулочный день можно посещением Ипатьевского монастыря, а завершить посещением Богоявленско-Анастасииного монастыря.

Ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Запись на экскурсию в Ипатьевский монастырь, сопровождение и путевой рассказ по пути в Ипатьевский монастырь
Что не входит
  • Посещение Ипатьевского монастыря – колыбели династии Романовых (взрослый входной билет – 200 рублей, экскурсия – около 900 рублей с группы)
  • Транспорт
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5А, Кострома
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благодарю за выбор моей экскурсии!
  • Предлагаю созвониться для окончательного обсуждения Вашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🔭ОбзорныеКремль🗽ДостопримечательностиНабережная

Еще несколько похожих предложений в Костроме

Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.7
7 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком
Сегодня
Завтра
17 июня
18 июня
3 500 за 1-4 чел.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Ольга
4
4 отзыва
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
Во время этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых красивых городов Золотого Кольца России
3 500 за 1-10 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
164 отзыва
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Проникнуться духом старинного губернского города
20 июня
21 июня
23 июня
24 июня
3 250 за 1-5 чел.
Кострома - первое знакомство
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.8
323 отзыва
Кострома - первое знакомство
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
1 850 за 1-6 чел.
Здрава будь, государыня Кострома
2.5 часа
Индивидуальная
А-Тур
Нет отзывов
Здрава будь, государыня Кострома
В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей
от 5 200 за 1-3 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
6 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
Елена
4.8
50 отзывов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Прокатиться на теплоходе и заглянуть в музей Левитана - поездка из Костромы
Завтра
18 июня
23 июня
25 июня
2 300 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
3 часа
Индивидуальная
Гиды
4.6
27 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Колыбель династии Романовых, родина Снегурочки, одно из звеньев Золотого кольца - все это о Костроме
4 500 за 1-10 чел.
Костромской кремль. Возрождение
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Костромской кремль. Возрождение
Застать уникальный этап воссоздания храмового комплекса и познакомиться с его историей
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
1 500 за 1-10 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.5
16 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
12 сен
13 сен
19 сен
20 сен
1 960 за 1-10 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Ольга
5
20 отзывов
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Кострома - родной для меня город
3 500 за 1-40 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
39 отзывов
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй
20 июня
21 июня
22 июня
25 июня
от 5 200 за 1-4 чел.
Кострома - душенька
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
3 отзыва
Кострома - душенька
Если Вы не жили в провинциальном городе, не ходили по старинным улочкам
2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Костроме
ХОРОШО
🧭
ТАМ