«Колыбель» династии Романовых

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь расположен на стрелке между Волгой и рекой Костромой. Он является архитектурно-историческим памятником и объектом культурного наследия России.

Монастырь зовут «колыбелью» династии Романовых, и это неслучайно. Именно здесь еще в XVII веке находился юный Михаил Романов, когда его оповестили о том, что народ выбрал его новым царем. Члены царской семьи на протяжении веков почитали Ипатьевский монастырь как фамильную святыню, а при вступлении на престол цари делали щедрые подарки и пожертвования монастырю.

Попутно мы посетим Троицкий собор, который возводился в XVI-XVII вв. на территории монастыря, и, конечно, увидим Палаты бояр Романовых.

Во время обзорной экскурсии вы увидите: