Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря

Я познакомлю Вас с историей нашего старинного русского города от его основания и до наших дней

Я познакомлю Вас с историей нашего старинного русского города от его основания и до наших дней.

Покажу архитектурные памятники, площади и памятники.

Проведу увлекательную экскурсию по Ипатьевскому мужскому монастырю с обзором Троицкого собора и Палат бояр Романовых.

Вы узнает много занимательных исторических фактах о Костроме и ее жителях.
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря

Что вы увидите 🤩

  • Торговые ряды
  • Пожарную каланчу
  • Сусанинскую площадь
  • Беседку Островского
  • Памятники Ивану Сусанину, Владимиру Ленину и Юрию Долгорукому.
  • Ипатьевский монастырь
«Колыбель» династии Романовых
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь расположен на стрелке между Волгой и рекой Костромой. Он является архитектурно-историческим памятником и объектом культурного наследия России.
Монастырь зовут «колыбелью» династии Романовых, и это неслучайно. Именно здесь еще в XVII веке находился юный Михаил Романов, когда его оповестили о том, что народ выбрал его новым царем. Члены царской семьи на протяжении веков почитали Ипатьевский монастырь как фамильную святыню, а при вступлении на престол цари делали щедрые подарки и пожертвования монастырю.
Попутно мы посетим Троицкий собор, который возводился в XVI-XVII вв. на территории монастыря, и, конечно, увидим Палаты бояр Романовых.

Во время обзорной экскурсии вы увидите:

  • Торговые ряды;
  • Пожарную каланчу;
  • Сусанинскую площадь;
  • Беседку Островского;
  • Памятники Ивану Сусанину, Владимиру Ленину и Юрию Долгорукому.
  • Я расскажу и об известных костромичах и важных событиях из истории города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты и экскурсионное обслуживание на территории монастыря (оплачивается на месте в кассу монастыря)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Анна Е.
Анна Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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