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Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Костромы
Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе
Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе

Что вы увидите

  • Волжскую набережную
  • беседку Островского
  • места съемок фильма Э. Рязанова «Жестокий романс»
  • Сусанинскую площадь
  • Торговые ряды
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
Вы прогуляетесь 👣 по Волжской набережной, спуститесь к беседке Островского, увидите места съемок фильма Э. Рязанова «Жестокий романс», через Торговые ряды пройдете на Сусанинскую площадь, украшением которой служит величественная пожарная каланча. Осмотрите здание Присутственных мест, Торговые ряды. Увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, в котором находится чудотворная икона Феодоровской Божией матери, которой инокиня Марфа благословила на царство своего сына, Михаила Федоровича Романова.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе
Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе
Пешеходная экскурсия по Костроме в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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