Вы прогуляетесь 👣 по Волжской набережной, спуститесь к беседке Островского, увидите места съемок фильма Э. Рязанова «Жестокий романс», через Торговые ряды пройдете на Сусанинскую площадь, украшением которой служит величественная пожарная каланча. Осмотрите здание Присутственных мест, Торговые ряды. Увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, в котором находится чудотворная икона Феодоровской Божией матери, которой инокиня Марфа благословила на царство своего сына, Михаила Федоровича Романова.