Встречаемся и отправляемся знакомиться с Костромой. Прогуляемся по историческому центру города, посетим Анастасиино-Богоявленский монастырь, где хранится костромская святыня — Феодоровская икона Божьей Матери. Вспомним известные и не очень картины русских живописцев, на которых изображены основные достопримечательности, и сможем переосмыслить их по-новому.

Пообедаем в ресторане «Гроза», названном по пьесе Островского, в произведениях которого не раз упоминалась Кострома. Затем переедем на ферму в посёлке Бычиха в 25 км от города. Вечером вас ждёт полное переключение от повседневной суеты: можно попариться в баньке, прогуляться на свежем воздухе и отдохнуть. А ужин сегодня будет в лучших деревенских традициях — с костром, тихими напевами и тёплыми разговорами.