Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия

Узнать Кострому в картинах русских художников, написать маслом свой шедевр и подоить козу

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Есть в окрестностях Костромы речушка Меза, а рядом с ней — ферма, где живут люди добрые и душевные.

Приглашают они вас у них погостить: погулять по лесу и берегу реки с козочками и собакой Додо, посидеть у костра да в баньке попариться. Угостят они вас домашним сыром и козьим молочком, расскажут о своём бытии вдали от городской пыли.

А вместе с гидом и мастером художественного дела вы познакомитесь с исторической частью Костромы и ощутите целительную силу творчества.

Домой вернётесь обновлёнными и умиротворёнными, с картиной на память и вкусными местными гостинцами.
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Ближайшие даты:
9
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Костроме, отдых на ферме за городом

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Костромой. Прогуляемся по историческому центру города, посетим Анастасиино-Богоявленский монастырь, где хранится костромская святыня — Феодоровская икона Божьей Матери. Вспомним известные и не очень картины русских живописцев, на которых изображены основные достопримечательности, и сможем переосмыслить их по-новому.

Пообедаем в ресторане «Гроза», названном по пьесе Островского, в произведениях которого не раз упоминалась Кострома. Затем переедем на ферму в посёлке Бычиха в 25 км от города. Вечером вас ждёт полное переключение от повседневной суеты: можно попариться в баньке, прогуляться на свежем воздухе и отдохнуть. А ужин сегодня будет в лучших деревенских традициях — с костром, тихими напевами и тёплыми разговорами.

Экскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городомЭкскурсия по Костроме, отдых на ферме за городом
2 день

Прелести деревенской жизни и арт-терапия

Сегодняшний день поможет вам полностью погрузиться в неспешную и спокойную жизнь в деревне. Начнём утро с ароматного кофе и прогулки с козами. Через лес дойдём до студёной реки Мезы. Желающие могут попробовать подоить козу, чтобы ещё больше прочувствовать сельский колорит, а почесать Додо за ушком — значит, подарить себе тепло и заряд положительных эмоций.

После обеда у вас будет свободное время, чтобы провести его, как пожелает душа: подремать в непривычной тишине или ещё погулять по окрестностям. Во время полдника хозяюшка угостит вас домашним сыром и, возможно, поделится секретом его приготовления.

А во второй половине дня вас ждут 2 часа арт-терапии под руководством дипломированного специалиста.

Прелести деревенской жизни и арт-терапияПрелести деревенской жизни и арт-терапияПрелести деревенской жизни и арт-терапияПрелести деревенской жизни и арт-терапияПрелести деревенской жизни и арт-терапияПрелести деревенской жизни и арт-терапия
3 день

Написание картины, обед и прогулка в Костроме

После завтрака снова займёмся творчеством: нарисуем масляными красками картину на память об этом отдыхе.

Затем вернёмся в Кострому, где пообедаем в ресторане «Сыровар». После желающие посетят вокзал-музей «Кострома сырная» (входной билет с дегустацией — 1100 руб. с человека). Или можно пройтись по магазинчикам и прогуляться в духе Кустодиева и Фалька. Кострома — столица сырная, льняная и ювелирная — порадует вас своими промыслами.

Трансфер к поезду/месту отправления из Костромы.

Написание картины, обед и прогулка в КостромеНаписание картины, обед и прогулка в КостромеНаписание картины, обед и прогулка в КостромеНаписание картины, обед и прогулка в Костроме

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, ж. - д. вокзал, 10:30 или у памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская), 11:00
Завершение: Кострома, ж. - д. вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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