Узнать Кострому в картинах русских художников, написать маслом свой шедевр и подоить козу
Приглашают они вас у них погостить: погулять по лесу и берегу реки с козочками и собакой Додо, посидеть у костра да в баньке попариться. Угостят они вас домашним сыром и козьим молочком, расскажут о своём бытии вдали от городской пыли.
А вместе с гидом и мастером художественного дела вы познакомитесь с исторической частью Костромы и ощутите целительную силу творчества.
Домой вернётесь обновлёнными и умиротворёнными, с картиной на память и вкусными местными гостинцами.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Костроме, отдых на ферме за городом
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Костромой. Прогуляемся по историческому центру города, посетим Анастасиино-Богоявленский монастырь, где хранится костромская святыня — Феодоровская икона Божьей Матери. Вспомним известные и не очень картины русских живописцев, на которых изображены основные достопримечательности, и сможем переосмыслить их по-новому.
Пообедаем в ресторане «Гроза», названном по пьесе Островского, в произведениях которого не раз упоминалась Кострома. Затем переедем на ферму в посёлке Бычиха в 25 км от города. Вечером вас ждёт полное переключение от повседневной суеты: можно попариться в баньке, прогуляться на свежем воздухе и отдохнуть. А ужин сегодня будет в лучших деревенских традициях — с костром, тихими напевами и тёплыми разговорами.
Прелести деревенской жизни и арт-терапия
Сегодняшний день поможет вам полностью погрузиться в неспешную и спокойную жизнь в деревне. Начнём утро с ароматного кофе и прогулки с козами. Через лес дойдём до студёной реки Мезы. Желающие могут попробовать подоить козу, чтобы ещё больше прочувствовать сельский колорит, а почесать Додо за ушком — значит, подарить себе тепло и заряд положительных эмоций.
После обеда у вас будет свободное время, чтобы провести его, как пожелает душа: подремать в непривычной тишине или ещё погулять по окрестностям. Во время полдника хозяюшка угостит вас домашним сыром и, возможно, поделится секретом его приготовления.
А во второй половине дня вас ждут 2 часа арт-терапии под руководством дипломированного специалиста.
Написание картины, обед и прогулка в Костроме
После завтрака снова займёмся творчеством: нарисуем масляными красками картину на память об этом отдыхе.
Затем вернёмся в Кострому, где пообедаем в ресторане «Сыровар». После желающие посетят вокзал-музей «Кострома сырная» (входной билет с дегустацией — 1100 руб. с человека). Или можно пройтись по магазинчикам и прогуляться в духе Кустодиева и Фалька. Кострома — столица сырная, льняная и ювелирная — порадует вас своими промыслами.
Трансфер к поезду/месту отправления из Костромы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кострома, ж. - д. вокзал, 10:30 или у памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская), 11:00Завершение: Кострома, ж. - д. вокзал, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.