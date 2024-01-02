Сказки про Хаски

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Питомник «Северное сияние», расположенный неподалеку от Костромы, — удивительное место, в котором вы ощутите всю теплоту общения с уникальной породой собак — сибирскими хаски.

Такого опыта у вас еще не было! Вас ждет самая большая хаски-ферма в нашем регионе, где живут больше 700 собак,а еще настоящие шаманы и еноты.
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Сказки про Хаски
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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Описание

Путешествие в «Сказку про Хаски»Вместе с северными шаманами вы отправитесь в увлекательное приключение по хаски-ферме, где вас встретят ее очаровательные жители — собаки породы Сибирский хаски. Во время сказочного путешествия каждый сможет попробовать себя в роли настоящего каюра, приоткрыть тайны северных легенд, поиграть с весёлыми малышами хаски, принять участие в северных обрядах, наполниться жизненной энергией. За время экскурсии вы:
  • научитесь ездить в упряжке;
  • познакомитесь с шаманами и обычаями северных народов;
  • попробуете травяной чай, приготовленный по особому рецепту;
  • побываете в настоящем Чуме. Красивые фото, общение с четвероногими, а также масса позитивных эмоций гарантированы!

Ежедневно в 12:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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