Питомник «Северное сияние», расположенный неподалеку от Костромы, — удивительное место, в котором вы ощутите всю теплоту общения с уникальной породой собак — сибирскими хаски.
Такого опыта у вас еще не было! Вас ждет самая большая хаски-ферма в нашем регионе, где живут больше 700 собак,а еще настоящие шаманы и еноты.
Такого опыта у вас еще не было! Вас ждет самая большая хаски-ферма в нашем регионе, где живут больше 700 собак,а еще настоящие шаманы и еноты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в «Сказку про Хаски»Вместе с северными шаманами вы отправитесь в увлекательное приключение по хаски-ферме, где вас встретят ее очаровательные жители — собаки породы Сибирский хаски. Во время сказочного путешествия каждый сможет попробовать себя в роли настоящего каюра, приоткрыть тайны северных легенд, поиграть с весёлыми малышами хаски, принять участие в северных обрядах, наполниться жизненной энергией. За время экскурсии вы:
- научитесь ездить в упряжке;
- познакомитесь с шаманами и обычаями северных народов;
- попробуете травяной чай, приготовленный по особому рецепту;
- побываете в настоящем Чуме. Красивые фото, общение с четвероногими, а также масса позитивных эмоций гарантированы!
Ежедневно в 12:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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