научитесь ездить в упряжке;

познакомитесь с шаманами и обычаями северных народов;

попробуете травяной чай, приготовленный по особому рецепту;

побываете в настоящем Чуме. Красивые фото, общение с четвероногими, а также масса позитивных эмоций гарантированы!

Путешествие в «Сказку про Хаски»Вместе с северными шаманами вы отправитесь в увлекательное приключение по хаски-ферме, где вас встретят ее очаровательные жители — собаки породы Сибирский хаски. Во время сказочного путешествия каждый сможет попробовать себя в роли настоящего каюра, приоткрыть тайны северных легенд, поиграть с весёлыми малышами хаски, принять участие в северных обрядах, наполниться жизненной энергией. За время экскурсии вы: