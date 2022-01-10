Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

Преимущества этого путешествия:
10:30 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.
Переезд в г. Нерехта (~1,5 часа).
Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Нерехте.
Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.
Здесь будто бы соединились страницы разных времен.
Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.
А так же узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».
Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.
Программа "В гости к Морозу-Мастеру".
Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером.
Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.
На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.
Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.
И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.
Трансфер в Кострому (~ 1 час).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России.
Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите действующий Богоявленско – Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой.
Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.
Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется! Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату)
Интерактивный музей «Моды Снегурочки».
Окунитесь в волшебный и творческий мир вдохновения любимой сказочной героини.
Во время экскурсионного шествия по нарядным залам Модного Дома вы услышите исторически-подлинные факты из творчества драматурга А. Н. Островского и самые невероятные легенды о рождении Волшебницы.
А на модное дефиле у вас будет прекрасная возможность перевоплотиться и выйти на сказочный подиум.
С вашим участием состоится экстравагантное шоу-дефиле под вспышки фотообьектива.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. (*Дегустация сыра за доп. плату)
17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30 – 10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль – столица золотого кольца России.
Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» – этот музей является самым первым частным музеем в России.
Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».
17:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.
Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|взрослый
|детский (до 14 лет)
|Отель Островский 4*
|21 500
|21 000
|Отель Олд Стрит 4*
|21 500
|21 000
|Гостиница Снегурочка 3*
|18 500
|18 000
|Гостиница «Московская застава» 3*
|18 500
|18 000
|Гостиница «Волга» 3*
|18 000
|17 500
Скидка на доп. месте 1 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 5 000 рублей.
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».