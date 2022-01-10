Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль

Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле

4.7
3 отзыва
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле.
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим город-музей под открытым небом;
  • погрузимся в мир деревянных игрушек и встретимся с самым настоящим Морозом-мастером;
  • поучаствуем в мастер-классе по росписи елочного украшения;
  • вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота;
  • преоденемься и устроим шоу-дефиле под вспышки фотообьектива;
  • примем участие в театрализованной интерактивной экскурсии «В гостях у губернатора».

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

10:30 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.

Переезд в г. Нерехта (~1,5 часа).

Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Нерехте.

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.

Здесь будто бы соединились страницы разных времен.

Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.

А так же узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».

Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.

Программа "В гости к Морозу-Мастеру".

Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером.

Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.

На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.

Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.

И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.

Трансфер в Кострому (~ 1 час).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
2 день

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра

Завтрак в гостинице.

9:30 Встреча в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посетите действующий Богоявленско – Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой.

Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.

Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется! Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату)

Интерактивный музей «Моды Снегурочки».

Окунитесь в волшебный и творческий мир вдохновения любимой сказочной героини.

Во время экскурсионного шествия по нарядным залам Модного Дома вы услышите исторически-подлинные факты из творчества драматурга А. Н. Островского и самые невероятные легенды о рождении Волшебницы.

А на модное дефиле у вас будет прекрасная возможность перевоплотиться и выйти на сказочный подиум.

С вашим участием состоится экстравагантное шоу-дефиле под вспышки фотообьектива.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. (*Дегустация сыра за доп. плату)

17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра
3 день

Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

09:00 Завтрак в гостинице.

09:30 – 10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).

Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Ярославль – столица золотого кольца России.

Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.

Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» – этот музей является самым первым частным музеем в России.

Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».

17:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.

Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиницавзрослыйдетский (до 14 лет)
Отель Островский 4*21 50021 000
Отель Олд Стрит 4*21 50021 000
Гостиница Снегурочка 3*18 50018 000
Гостиница «Московская застава» 3*18 50018 000
Гостиница «Волга» 3*18 00017 500

Скидка на доп. месте 1 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 5 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Московская застава»

2 ночи

Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»

Отель «Волга»

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Отель «Островский»

2 ночи

Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей сауна.

В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.

Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице (2 ночи)
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Питание (2 завтрак + 3 обеда)
  • Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Трансфер к/от места сбора
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
  • Дегустация сыра в музее сыра
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
10 янв 2022
Тур замечательный. Очень много информации по Ярославлю и Костроме. Все спланировано очень тщательно и конструктивно. Не выделено лишь время на храмы в Нерехте и Ярославле-а это очень нужно для познания нашей истории, хотя гид и старался показать как можно больше всего по всему маршруту. За это ему большое спасибо и благодарность от всего автобуса. .
Ж
12 янв 2021
Добрый день! Мы приобретали тур «Сказочный город мастеров» (Ярославль, Кострома, Нерехта). Всё очень понравилось! И организация экскурсий, и транспорт, и размещение, и питание, и вообще вся программа! Всё очень организованно, хорошие экскурсоводы. Единственное, что показалось немного не продуманным, и, наверное, уже лишним - это 3-й день тура… Есть пожелание: при возвращении в Ярославль автобусной экскурсии по городу, ну и может быть 1 музея, было бы уже достаточно. После обеда привезли бы на вокзал, и у всех была бы возможность раньше уехать в Москву. А получилось, что нас привезли в 17.00 на вокзал и 2 часа 40 минут мы, все уставшие, ещё ждали поезда… Последний день как-то немного подпортил впечатление. За это сняла 1 звезду.
Н
17 авг 2022
Все было организовано отлично. Очень оперативно оформили все необходимые бумаги, предоставили подробную информацию как о самом туре, так и об организационных моментах. Вовремя были и трансфер, и экскурсии. Включено питание, что очень упростило жизнь.

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