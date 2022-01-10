1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

10:30 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.

Переезд в г. Нерехта (~1,5 часа).

Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Нерехте.

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.

Здесь будто бы соединились страницы разных времен.

Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.

А так же узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».

Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.

Программа "В гости к Морозу-Мастеру".

Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером.

Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.

На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.

Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.

И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.

Трансфер в Кострому (~ 1 час).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.