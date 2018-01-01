Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого

Поездка в шикарную загородную усадьбу - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями

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Поездка в шикарную загородную усадьбу – вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями.
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого

Что вас ожидает 🤩

  • Территория мерянских поселений.
  • Окрестные земли в 15 км от Костромы.
  • Старинная деревня Денисово.
  • Старинная усадьба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями. Основным объектом её является главный дом, в котором Вас ожидают многочисленные парадные и дворовые комнаты, изразцовые печи, витиеватые переходы меду ними, шикарная лепнина внутри покоев дома и на главных фасадах… А также тайная лестница и необнаруженный вход в подвал. Два или три часа Вы, без сомнений, проведёте незабываемо и вдохновенно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода:
  • Рассказ о местности по пути в усадьбу
  • Повествование о дворянском роде Зузиных и родовой усадьбе, её формировании
  • Осмотр территории имения, самого главного дома изнутри
Что не входит
  • Транспорт (1500 руб. с ожиданием во время экскурсии и доставкой до места (по желанию туристов) после неё).
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5А, Кострома
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте, дамы и господа! Благодарю за то, что выбрали моё путешествие.
  • Считаю важным напомнить Вам, что Вы избрали прогулку в объект брошенный, что придаёт ей некой загадочной опасности. Вот ещё несколько важных моментов:
  • Вход в дом будет осуществляться через окно
  • Одежда не должна быть из лёгких, рвущихся тканей
  • Обувь должна быть удобной и без каблука
  • Устройства Ваши должны быть заряжены и функционировать
  • Теперь Вы почти готовы! Осталось только созвониться со мной — Вашим проводником в прошлое и обсудить поездку более подробно!

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