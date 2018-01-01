Поездка в шикарную загородную усадьбу – вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями.

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Описание

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями. Основным объектом её является главный дом, в котором Вас ожидают многочисленные парадные и дворовые комнаты, изразцовые печи, витиеватые переходы меду ними, шикарная лепнина внутри покоев дома и на главных фасадах… А также тайная лестница и необнаруженный вход в подвал. Два или три часа Вы, без сомнений, проведёте незабываемо и вдохновенно.