Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями. Основным объектом её является главный дом, в котором Вас ожидают многочисленные парадные и дворовые комнаты, изразцовые печи, витиеватые переходы меду ними, шикарная лепнина внутри покоев дома и на главных фасадах… А также тайная лестница и необнаруженный вход в подвал. Два или три часа Вы, без сомнений, проведёте незабываемо и вдохновенно.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Транспорт (1500 руб. с ожиданием во время экскурсии и доставкой до места (по желанию туристов) после неё)
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5А, Кострома
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Здравствуйте, дамы и господа! Благодарю за то, что выбрали моё путешествие.
Считаю важным напомнить Вам, что Вы избрали прогулку в объект брошенный, что придаёт ей некой загадочной опасности. Вот ещё несколько важных моментов:
Вход в дом будет осуществляться через окно
Одежда не должна быть из лёгких, рвущихся тканей
Обувь должна быть удобной и без каблука
Устройства Ваши должны быть заряжены и функционировать
Теперь Вы почти готовы! Осталось только созвониться со мной — Вашим проводником в прошлое и обсудить поездку более подробно!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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