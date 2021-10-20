Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства – вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями.
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого
Усадьба М.Н. Зюзина - обитель балов и загадок прошлого

Что вас ожидает 🤩

  • Территория мерянских поселений
  • Окрестные земли в 15 км от Костромы
  • Старинная деревня Денисово
  • Усадьба губернского предводителя Костромского дворянства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями. Основным объектом её является главный дом, в котором Вас ожидают многочисленные парадные и дворовые комнаты, изразцовые печи, витиеватые переходы меду ними, шикарная лепнина внутри покоев дома и на главных фасадах… А также тайная лестница и необнаруженный вход в подвал. Два или три часа Вы, без сомнений, проведёте незабываемо и вдохновенно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспорт (1500 руб. с ожиданием во время экскурсии и доставкой до места (по желанию туристов) после неё)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Мая, 5А, Кострома
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте, дамы и господа! Благодарю за то, что выбрали моё путешествие.
  • Считаю важным напомнить Вам, что Вы избрали прогулку в объект брошенный, что придаёт ей некой загадочной опасности. Вот ещё несколько важных моментов:
  • Вход в дом будет осуществляться через окно
  • Одежда не должна быть из лёгких, рвущихся тканей
  • Обувь должна быть удобной и без каблука
  • Устройства Ваши должны быть заряжены и функционировать
  • Теперь Вы почти готовы! Осталось только созвониться со мной — Вашим проводником в прошлое и обсудить поездку более подробно!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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