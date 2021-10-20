Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства – вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями.

Описание

Поездка в шикарную загородную усадьбу губернского предводителя костромского дворянства - вот, что может занять Вас на несколько часов своим величием и территориями. Основным объектом её является главный дом, в котором Вас ожидают многочисленные парадные и дворовые комнаты, изразцовые печи, витиеватые переходы меду ними, шикарная лепнина внутри покоев дома и на главных фасадах… А также тайная лестница и необнаруженный вход в подвал. Два или три часа Вы, без сомнений, проведёте незабываемо и вдохновенно.