По приезде в Кострому для вас проведут обзорную экскурсию. Вы увидите Костромской кремль, Сусанинскую площадь, Романовский музей, здание которого считается одним из самых красивых в городе, Большую костромскую льняную мануфактуру, театр имени А. Н. Островского, а также сможете спуститься по Молочной горе прямо к набережной Волги.

Погрузившись в местную атмосферу, зайдём пообедать в кафе, а после у вас будет возможность посетить Сырную биржу с широким ассортиментом. Здесь каждый найдёт сыр на свой вкус!

Далее отправимся в демонстрационный зал Костромского ювелирного завода, где вы узнаете много интересного об этапах работы мастеров и тонкостях создания украшений, а желающие порадуют себя товарами заводского магазина.

Затем у вас будет свободное время. За дополнительную плату вас ждёт ужин в ресторане «Старая пристань». Вы окунётесь в атмосферу легендарного советского фильма «Жестокий романс» и получите гастрономическое удовольствие от поданных блюд.