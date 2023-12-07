Посетить Костромской ювелирный завод, погулять по городу-музею Нерехте и закупиться на Сырной бирже
Полюбуемся Волгой, увидим много монастырей и церквей и, конечно, не оставим без внимания местное знаменитое ювелирное производство. Во второй день тура отправимся в Нерехту, где познакомимся с наследием ткацкого городского промысла.
Желающие смогут посетить фабрику игрушек в Лаврово и узнать много интересного о старинных русских играх.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 800 ₽
Описание
Организационные детали
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Жуковский, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Программа тура по дням
Прибытие в Кострому: обзорная экскурсия, Костромской ювелирный завод
По приезде в Кострому для вас проведут обзорную экскурсию. Вы увидите Костромской кремль, Сусанинскую площадь, Романовский музей, здание которого считается одним из самых красивых в городе, Большую костромскую льняную мануфактуру, театр имени А. Н. Островского, а также сможете спуститься по Молочной горе прямо к набережной Волги.
Погрузившись в местную атмосферу, зайдём пообедать в кафе, а после у вас будет возможность посетить Сырную биржу с широким ассортиментом. Здесь каждый найдёт сыр на свой вкус!
Далее отправимся в демонстрационный зал Костромского ювелирного завода, где вы узнаете много интересного об этапах работы мастеров и тонкостях создания украшений, а желающие порадуют себя товарами заводского магазина.
Затем у вас будет свободное время. За дополнительную плату вас ждёт ужин в ресторане «Старая пристань». Вы окунётесь в атмосферу легендарного советского фильма «Жестокий романс» и получите гастрономическое удовольствие от поданных блюд.
Нерехта: Троице-Сыпанов монастырь и дополнительная экскурсия на фабрику игрушек
После завтрака направимся в Нерехту — настоящий город-музей, который является образцом провинциального ампира эпохи Екатерины II и Александра I. По приезде отправимся на пешеходную экскурсию, во время которой посетим парк «Ткацкий двор», пространство которого рассказывает о прошлом текстильной промышленности города. Изучим историческую часть Нерехты, следуя по неисхоженному маршруту.
Затем зайдём в Троице-Сыпанов монастырь, основанный в XIV веке Пахомием Нерехтским, творившим чудеса при жизни. Здесь находится Святой источник. Согласно поверью, если умыться его водой и подняться босиком 3 раза на Святую горку около монастыря, можно исцелиться от многих болезней.
Пообедаем, а после у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Желающим предлагаем поехать на фабрику игрушек в Лаврово, где для взрослых и детей проведут мастер-класс и расскажут о старинных русских забавах с деревянными игрушками.
Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие. До новых встреч!
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуальноЗавершение: Нерехта, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.