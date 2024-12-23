Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Вы прогуляетесь по вечерней Костроме, побываете на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуетесь пожарной каланчой и набережной Волги на фоне заката.
Вы узнаете о местных промыслах и городских легендах, а также узнаете, что привлекало в наш город российских правителей. Все наши гиды имеют хорошую историческую подготовку и умеют общаться с людьми.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Советская, 3, Кострома
Завершение: ул. 1 мая, 2 (беседка Островского), Кострома
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Благодарим за заказ экскурсии! Телефон и имя гида сообщим в смс незадолго до начала экскурсии.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Александр К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них