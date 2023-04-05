Экскурсия по городской усадьбе 1809-1885 гг. потомственных почётных граждан II гильдии купцов Колодезниковых — есть рассказ о владениях рода и окрестностях усадьбы, осмотр территорий и строений, знакомство с документами XIX-XX века, относящимися к хозяевам усадьбы.

Главный дом, доступный для осмотра не только снаружи, располагается на бывшей Екатеринославской улице, а надворные строения мы обнаружим, конечно, во дворе родового имения. Вокруг него располагалось 4 церкви, из которых уж нет ни одной. Мы же увидим их на старинных фотографиях.

Вы побываете в прошлом в самом настоящем смысле сего выражения…