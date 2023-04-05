Визит в усадьбу купцов Колодезниковых

Описание
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Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
Визит в усадьбу купцов Колодезниковых
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Что вас ожидает:

  • Парадный въезд в город 1823 года
  • Главную улицу кон. XVIII века под названием Екатеринославская
  • Застройку Екатеринославской улицы
  • Внешний фасад главного дома усадьбы с красной линии улицы
  • Входную группу строений усадьбы: ворота и калитки
  • Улицу Щемиловка, с которой осуществлялся въезд в усадьбу
  • Усадебный двор
  • Усадебные надворные постройки
  • Главный дом усадьбы изнутри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по городской усадьбе 1809-1885 гг. потомственных почётных граждан II гильдии купцов Колодезниковых — есть рассказ о владениях рода и окрестностях усадьбы, осмотр территорий и строений, знакомство с документами XIX-XX века, относящимися к хозяевам усадьбы.
Главный дом, доступный для осмотра не только снаружи, располагается на бывшей Екатеринославской улице, а надворные строения мы обнаружим, конечно, во дворе родового имения. Вокруг него располагалось 4 церкви, из которых уж нет ни одной. Мы же увидим их на старинных фотографиях.
Вы побываете в прошлом в самом настоящем смысле сего выражения…

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Дополнительные материалы после экскурсии
Что не входит
  • Размещение
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. 1 Мая, 5а
Завершение: Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте, дорогой гость!
  • Я очень рада, что Вы решили заглянуть в гости к господам Колодезниковым. Особливо Вам будет рад Пётр Геннадьевич — старший из двух братьев, последних владевшими усадьбою. Я же, как проводник в прошлое, поведаю Вам об их жизни и быте на самой её территории…
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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