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Что вас ожидает:
- Парадный въезд в город 1823 года
- Главную улицу кон. XVIII века под названием Екатеринославская
- Застройку Екатеринославской улицы
- Внешний фасад главного дома усадьбы с красной линии улицы
- Входную группу строений усадьбы: ворота и калитки
- Улицу Щемиловка, с которой осуществлялся въезд в усадьбу
- Усадебный двор
- Усадебные надворные постройки
- Главный дом усадьбы изнутри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по городской усадьбе 1809-1885 гг. потомственных почётных граждан II гильдии купцов Колодезниковых — есть рассказ о владениях рода и окрестностях усадьбы, осмотр территорий и строений, знакомство с документами XIX-XX века, относящимися к хозяевам усадьбы.
Главный дом, доступный для осмотра не только снаружи, располагается на бывшей Екатеринославской улице, а надворные строения мы обнаружим, конечно, во дворе родового имения. Вокруг него располагалось 4 церкви, из которых уж нет ни одной. Мы же увидим их на старинных фотографиях.
Вы побываете в прошлом в самом настоящем смысле сего выражения…
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Дополнительные материалы после экскурсии
- Что не входит
- Размещение
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. 1 Мая, 5аЗавершение: Обсуждается индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Здравствуйте, дорогой гость!
- Я очень рада, что Вы решили заглянуть в гости к господам Колодезниковым. Особливо Вам будет рад Пётр Геннадьевич — старший из двух братьев, последних владевшими усадьбою. Я же, как проводник в прошлое, поведаю Вам об их жизни и быте на самой её территории…
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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