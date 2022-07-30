Индивидуальная экскурсия к лосиной ферме в Костроме
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Что вас ожидает:
- В ходе пути к лосиной ферме Вы увидите:
- Село Караваево, где производят костромскую сметану, молоко, сливки и мороженное под брендом "Караваево" и "Короваево"
- Село Малое Андрейково, имеющее необычную этимологию
- Село Гридино, с названием имеющим необычную историю
- Бескрайние костромские поля и природные просторы
- Непосредственно, лосиную ферму
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка представляет собою загородное путешествие с экскурсией по пути в самый крупный из двух в России природных заказников с содержанием лосей. В ходе экскурсии по самой лосиной ферме Вы увидите лосей "лицом к лицу", погладите их, покормите морковкой, которая включена в стоимость экскурсии… Кроме того, Вы сможете попробовать лосиное молоко в сувенирной лавке заповедника и приобрести памятные приятные вещицы с лосиной же тематикой. И, конечно, нахождение на свежем воздухе, средь соснового леса не оставит Вас равнодушными…
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по пути на Сумароковскую лосиную ферму
- Корм для лосей
- Что не входит
- В поездку не включено следующее:
- Машина на троих человек - 1500 р.
- Входные билеты на лосиную ферму и экскурсия по ней (250 р. — взрослый, 150 р. — детский)
- Дегустация лосиного молока
- Место начала и завершения?
- По договорённости с гостями
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте. Благодарю за запись на мою прогулку! Прошу позвонить мне или связаться в Telegram и обсудить путешествие более подробно.
- Я всегда Вам рада!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина Дрыгалова
30 июля 2022
G
Gorshkov
18 июля 2022
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