Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме

Индивидуальная экскурсия к лосиной ферме в Костроме

4
2 оценки
Описание
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Ответы на вопросы
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Знакомство с сохатыми: прогулка к Сумароковской лосиной ферме
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • В ходе пути к лосиной ферме Вы увидите:
  • Село Караваево, где производят костромскую сметану, молоко, сливки и мороженное под брендом "Караваево" и "Короваево"
  • Село Малое Андрейково, имеющее необычную этимологию
  • Село Гридино, с названием имеющим необычную историю
  • Бескрайние костромские поля и природные просторы
  • Непосредственно, лосиную ферму
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка представляет собою загородное путешествие с экскурсией по пути в самый крупный из двух в России природных заказников с содержанием лосей. В ходе экскурсии по самой лосиной ферме Вы увидите лосей "лицом к лицу", погладите их, покормите морковкой, которая включена в стоимость экскурсии… Кроме того, Вы сможете попробовать лосиное молоко в сувенирной лавке заповедника и приобрести памятные приятные вещицы с лосиной же тематикой. И, конечно, нахождение на свежем воздухе, средь соснового леса не оставит Вас равнодушными…

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по пути на Сумароковскую лосиную ферму
  • Корм для лосей
Что не входит
  • В поездку не включено следующее:
  • Машина на троих человек - 1500 р.
  • Входные билеты на лосиную ферму и экскурсия по ней (250 р. — взрослый, 150 р. — детский)
  • Дегустация лосиного молока
Место начала и завершения?
По договорённости с гостями
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте. Благодарю за запись на мою прогулку! Прошу позвонить мне или связаться в Telegram и обсудить путешествие более подробно.
  • Я всегда Вам рада!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
30 июля 2022
G
18 июля 2022

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