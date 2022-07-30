Описание

Поездка представляет собою загородное путешествие с экскурсией по пути в самый крупный из двух в России природных заказников с содержанием лосей. В ходе экскурсии по самой лосиной ферме Вы увидите лосей "лицом к лицу", погладите их, покормите морковкой, которая включена в стоимость экскурсии… Кроме того, Вы сможете попробовать лосиное молоко в сувенирной лавке заповедника и приобрести памятные приятные вещицы с лосиной же тематикой. И, конечно, нахождение на свежем воздухе, средь соснового леса не оставит Вас равнодушными…