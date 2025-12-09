Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
18 900 ₽ за человека
Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «...
25 апр в 10:30
26 апр в 10:30
85 000 ₽ за всё до 6 чел.
В гости к Снегурочке с ребёнком: выходные в заснеженной Костроме в канун Нового года
Познакомиться с внучкой Деда Мороза, попробовать сыры и сласти, съездить на лосиную ферму
Начало: Кострома, ул 1 Мая, 5А, отель, 14:00
28 дек в 14:00
33 500 ₽ за человека
