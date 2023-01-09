Забронируйте экскурсию в Котласе на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 17465₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
Авторский тур
3 дня
Сольвычегодск и Великий Устюг
Экскурсионный тур «Сольвычегодск и Великий Устюг» на 3 дня
Архангельская область, Котлас
Завтра
11 авг
18 авг
25 авг
от 17 465₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай9 января 2023Сольвычегодск и Великий УстюгОрганизатор Ольга хорошо вела группу. Обязательная, пунктуальная и хороший организатор.
- ННаталия9 января 2023Сольвычегодск и Великий УстюгСозванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!
- ККулешова9 января 2023Сольвычегодск и Великий УстюгСняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас. А так всё супер. А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻