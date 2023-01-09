Экскурсии в Котласе

Забронируйте экскурсию в Котласе на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 17465₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
Сольвычегодск и Великий Устюг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сольвычегодск и Великий Устюг
Экскурсионный тур «Сольвычегодск и Великий Устюг» на 3 дня
Архангельская область, Котлас
Завтра
11 авг
18 авг
25 авг
от 17 465 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    9 января 2023
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Организатор Ольга хорошо вела группу. Обязательная, пунктуальная и хороший организатор.
  • Н
    Наталия
    9 января 2023
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Созванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!
  • К
    Кулешова
    9 января 2023
    Сольвычегодск и Великий Устюг
    Сняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас. А так всё супер. А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻
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