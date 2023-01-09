Созванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!

К Кулешова

Сольвычегодск и Великий Устюг

Сняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас. А так всё супер. А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻