Экскурсии Коврова

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Доступно 1 экскурсия 🚌 в Коврове на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Добро пожаловать в Ковров!
Главные достопримечательности уютного города в компании профессионального гида

Последние отзывы «Экскурсии Коврова»

  • Отзыв на: Добро пожаловать в Ковров!
    Е
    Елена
    11 октября 2020
    5
    Живем в Муроме, а Ковров не видели ни разу. ))) Ирина очень продуктивно, интересно и увлекательно ликвидировала этот пробел. Спасибо за увлекательный рассказ патриота своей малой Родины! Это всегда чувствуется, когда рассказчик хочет показать свой город с наилучшей стороны. У Ирины это получилось на славу.
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