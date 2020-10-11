Е Елена 5

Живем в Муроме, а Ковров не видели ни разу. ))) Ирина очень продуктивно, интересно и увлекательно ликвидировала этот пробел. Спасибо за увлекательный рассказ патриота своей малой Родины! Это всегда чувствуется, когда рассказчик хочет показать свой город с наилучшей стороны. У Ирины это получилось на славу.