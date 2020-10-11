Все экскурсии в Коврове
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Коврове на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Ковров!
Главные достопримечательности уютного города в компании профессионального гида
Последние отзывы «Экскурсии Коврова»
- Отзыв на: Добро пожаловать в Ковров!ЕЕлена11 октября 2020Живем в Муроме, а Ковров не видели ни разу. ))) Ирина очень продуктивно, интересно и увлекательно ликвидировала этот пробел. Спасибо за увлекательный рассказ патриота своей малой Родины! Это всегда чувствуется, когда рассказчик хочет показать свой город с наилучшей стороны. У Ирины это получилось на славу.