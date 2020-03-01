Выбирайте и другие экскурсии в Коврове

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Главные достопримечательности уютного города в компании профессионального гида

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю погрузиться в насыщенную историю Коврова, сравнить его прошлое и настоящее, впечатлиться старинными монастырями и вспомнить о былых военных подвигах.

А также узнать о городе все самое интересное и важное!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Добро пожаловать в Ковров!
Добро пожаловать в Ковров!

Что вас ожидает

Ковров сквозь столетия
Вы пройдете Елифановскими тропами и узнаете, откуда пошла земля Ковровская: кем, когда и при каких обстоятельствах был основан город и как складывалась его история на протяжении столетий. Кроме того, увидите старейшие местные храмы — Спасо-Преображенский, Рождественский, Иоанна Воина — и узнаете романтическую легенду о пожарной каланче.

Воинская слава Коврова
На главной площади вы рассмотрите стенд с фотографиями ковровчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, познакомитесь с их историями и послушаете военные песни из репродуктора. А в сквере Оружейников я расскажу, за что Ковров получил почетное звание города воинской славы. В завершение раскрою, в чем специфика местных троллейбусов и какую роль в истории города сыграл маршал Устинов.

Организационные детали

Из Владимира в Ковров можно добраться на электричке — 168 рублей (1 час), на Ласточке — 180 рублей (27 минут), на автобусе — 188 рублей (1,5 часа)

Добро пожаловать в Ковров!
Добро пожаловать в Ковров!
Добро пожаловать в Ковров!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу в Коврове с рождения и очень хорошо его знаю. Я учитель истории, работаю в школе 8 лет. Недавно окончила курсы гидов, которые помогли воплотить в жизнь мою давнюю мечту — проводить экскурсии по любимому городу и делиться его богатой историей, теплотой и дружелюбием с путешественниками.
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