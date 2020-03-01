Выбирайте и другие экскурсии в Коврове

Что вас ожидает

Ковров сквозь столетия

Вы пройдете Елифановскими тропами и узнаете, откуда пошла земля Ковровская: кем, когда и при каких обстоятельствах был основан город и как складывалась его история на протяжении столетий. Кроме того, увидите старейшие местные храмы — Спасо-Преображенский, Рождественский, Иоанна Воина — и узнаете романтическую легенду о пожарной каланче.

Воинская слава Коврова

На главной площади вы рассмотрите стенд с фотографиями ковровчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, познакомитесь с их историями и послушаете военные песни из репродуктора. А в сквере Оружейников я расскажу, за что Ковров получил почетное звание города воинской славы. В завершение раскрою, в чем специфика местных троллейбусов и какую роль в истории города сыграл маршал Устинов.