Выбирайте и другие экскурсии в Коврове

Ковров сквозь столетия Вы пройдете Елифановскими тропами и узнаете, откуда пошла земля Ковровская: кем, когда и при каких обстоятельствах был основан город и как складывалась его история на протяжении столетий. Кроме того, увидите старейшие местные храмы — Спасо-Преображенский, Рождественский, Иоанна Воина — и узнаете романтическую легенду о пожарной каланче.
Воинская слава Коврова На главной площади вы рассмотрите стенд с фотографиями ковровчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, познакомитесь с их историями и послушаете военные песни из репродуктора. А в сквере Оружейников я расскажу, за что Ковров получил почетное звание города воинской славы. В завершение раскрою, в чем специфика местных троллейбусов и какую роль в истории города сыграл маршал Устинов.
Организационные детали
Из Владимира в Ковров можно добраться на электричке — 168 рублей (1 час), на Ласточке — 180 рублей (27 минут), на автобусе — 188 рублей (1,5 часа)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу в Коврове с рождения и очень хорошо его знаю. Я учитель истории, работаю в школе 8 лет. Недавно окончила курсы гидов, которые помогли воплотить в жизнь мою давнюю мечту — проводить экскурсии по любимому городу и делиться его богатой историей, теплотой и дружелюбием с путешественниками.