Что ещё посмотреть – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» на Красной поляне, цены от 17 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
На машине
24 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
23 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
7 авг в 11:30
9 авг в 11:30
17 000 за всё до 8 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
На машине
Джиппинг
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
2400018 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    6 июля 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такой трассе. Подстроился под наши желания и подсказал еще интересные места, после сварил вкусный кофе) однозначно если ехать еще то только с ним!!!
    Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такойХочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такойХочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такойХочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такой
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный турВсем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный турВсем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
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    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
  2. Невероятные окрестности Красной Поляны
  3. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Гора Ачишхо
  10. Нарзанный источник
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 24 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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