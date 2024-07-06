12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
7 авг в 11:30
9 авг в 11:30
17 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
2400018 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина6 июля 2024Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такой трассе. Подстроился под наши желания и подсказал еще интересные места, после сварил вкусный кофе) однозначно если ехать еще то только с ним!!!
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ННаталья31 марта 2024Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Что ещё посмотреть»
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