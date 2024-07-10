1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
29002 320₽ за человека
2.5 часа
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир10 июля 2024Замечательно! Экскурсовод Полина всё рассказала, везде провела, всё показала. Рекомендую.
- ААлексей25 июня 2024Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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