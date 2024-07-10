Сейчас на Красной поляне в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 3 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5