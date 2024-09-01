1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
9 сен в 10:30
от 3 300₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
9 сен в 11:30
10 сен в 11:30
17 350₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
29002 320₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр1 сентября 2024Прекрасная экскурсия и отличный гид
- ССветлана28 августа 2024Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!
- ААнастасия23 августа 2024Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил
- ВВера15 августа 2024Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение: - на Пицунду дать
- ЕЕлена4 августа 2024Огромное спасибо нашему гиду по Абхазии-Раде! Замечательная, внимательная, милая девушка и знающий экскурсовод ❤️💐👍 Огромное спасибо водителю нашего автобуса по Абхазии-Армену,
- ККсения18 июля 2024Очень информативная экскурсия,удобное размещение в машине,гида интересно слушать, с удовольствием отвечал на все вопросы и поддерживал диалог,в целом очень приятный человек. Советую всем!
- ВВладимир10 июля 2024Замечательно! Экскурсовод Полина всё рассказала, везде провела, всё показала. Рекомендую.
- ААлексей25 июня 2024Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На Рождество»
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