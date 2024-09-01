На Рождество – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» на Красной поляне, цены от 2 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Пешая
27 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
9 сен в 10:30
от 3 300 за всё до 4 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
26 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
9 сен в 11:30
10 сен в 11:30
17 350 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
20%
46 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
29002 320 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    1 сентября 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Прекрасная экскурсия и отличный гид
  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!
  • А
    Анастасия
    23 августа 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на протяжении всего маршрута, проявил
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    инициативу сделать нам общие фото в красивых местах. Машина в хорошем состоянии, чистая. Ездили компанией с разных возрастов, включая ребенка - все остались довольны содержанием. Рекомендую!

    Сергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов наСергей прекрасный экскурсовод и отличный водитель. Очень ответственный и собранный человек, рассказывал много интересных фактов на
  • В
    Вера
    15 августа 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение: - на Пицунду дать
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    больше свободного времени - на Рицу дать меньше свободного времени, 2 часа там делать нечего - и в описании экскурсии обозначить точную ее продолжительность, не 12 часов, а все 16 часов вместе с КПП, сбором всех туристов

    Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:Отличная экскурсия! Собраны основные места Абхазии для понимания атмосферы страны. Есть некоторые замечания, ну, или мое мнение:
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Огромное спасибо нашему гиду по Абхазии-Раде! Замечательная, внимательная, милая девушка и знающий экскурсовод ❤️💐👍 Огромное спасибо водителю нашего автобуса по Абхазии-Армену,
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    супер-водитель! Три звезды ставлю за работу организатора!!! Рекомендации написала отдельно, в пожеланиях! Не рекомендую с ними связываться!!! Первый раз сталкиваюсь с таким, информация на сайте одна, на самом деле не полная и не корректная! Хотелось бы, чтобы работали на клиента. Очень много вопросов к работе по информированию клиентов!!!

  • К
    Ксения
    18 июля 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Очень информативная экскурсия,удобное размещение в машине,гида интересно слушать, с удовольствием отвечал на все вопросы и поддерживал диалог,в целом очень приятный человек. Советую всем!
  • В
    Владимир
    10 июля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Замечательно! Экскурсовод Полина всё рассказала, везде провела, всё показала. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-прогулка по Красной Поляне
  2. Невероятные окрестности Красной Поляны
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Хребет Аибга
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Гора Ачишхо
  9. Нарзанный источник
  10. Водопады Девичьи и Мужские слезы
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 320 до 17 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год на рождество, 99 ⭐ отзывов, цены от 2320₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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