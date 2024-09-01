читать дальше

супер-водитель! Три звезды ставлю за работу организатора!!! Рекомендации написала отдельно, в пожеланиях! Не рекомендую с ними связываться!!! Первый раз сталкиваюсь с таким, информация на сайте одна, на самом деле не полная и не корректная! Хотелось бы, чтобы работали на клиента. Очень много вопросов к работе по информированию клиентов!!!