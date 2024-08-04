скидка
10%
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
19 авг в 08:00
21 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
21 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Отличная экскурсия! Наша семья благодарит вас за замечательную экскурсию по Абхазии. Шикарные и завораживающие виды гор, ущелий, озера Рица, города
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ЕЕвгений30 апреля 2024Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ДДарья12 апреля 2024Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
- ммаргарита19 марта 2024У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
- ГГалина2 мая 2023За день экскурсии мы увидели много красивых мест, а самое главное без толп туристов! Даже дождь не испортил нам настроение.
- ООльга28 апреля 2023Шикарная экскурсия, шикарный гид Илья: квалифицированный и интересный рассказчик и аккуратный водитель. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Однодневные»
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