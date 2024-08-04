Однодневные – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» на Красной поляне, цены от 12 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
скидка
10%
3 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
На машине
9 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
19 авг в 08:00
21 авг в 08:30
18 000 за всё до 6 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
21 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Отличная экскурсия! Наша семья благодарит вас за замечательную экскурсию по Абхазии. Шикарные и завораживающие виды гор, ущелий, озера Рица, города
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    Гагра навсегда останутся с нами. История Абхазии, её легенды и настоящее, интересные факты, благодаря вашему рассказу позволили нам лучше узнать вашу красивую страну. Спасибо вам огромное! Машина была комфортная, в ней не укачивало, места на семью было более чем достаточно. Наш путеводитель- Амза, не торопил нас, всегда предлагал сделать фото, когда проезжали красивые места, все было превосходно!

  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток)
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
    Приятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гид
  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
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    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

  • Г
    Галина
    2 мая 2023
    Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
    За день экскурсии мы увидели много красивых мест, а самое главное без толп туристов! Даже дождь не испортил нам настроение.
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    Приятным бонусом было сделанное Ильей фото в необычном месте и сваренное кофе. Илья очень хороший собеседник, знает историю и много дал информации про Абхазию. В итоге мы получили массу положительных эмоций! Всем рекомендуем!

  • О
    Ольга
    28 апреля 2023
    Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
    Шикарная экскурсия, шикарный гид Илья: квалифицированный и интересный рассказчик и аккуратный водитель. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
  2. Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
  3. Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Хребет Аибга
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Нарзанный источник
  9. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  10. Роза Хутор
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2024
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