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По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
Путешествие по тропам Красной поляны с панорамным видом на Кавказ. Узнайте историю региона и насладитесь природой в компании эксперта
Начало: У нижней станции канатной дороги курорта «Красная ...
16 авг в 09:00
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от 1250011 250₽ за всё до 2 чел.
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Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
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2400018 000₽ за всё до 6 чел.
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Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады: приключение в Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100009 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена22 июля 2024Мы шли сокращенную версию маршрута на 5 часов. По нагрузке было в самый раз, комфортно, но и за кардио тренировку
- ТТатьяна14 июля 2024Это невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я от всей души рекомендую обратиться
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «По крышам»
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