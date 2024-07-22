По крышам – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» на Красной поляне, цены от 9 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
Путешествие по тропам Красной поляны с панорамным видом на Кавказ. Узнайте историю региона и насладитесь природой в компании эксперта
Начало: У нижней станции канатной дороги курорта «Красная ...
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 1250011 250 за всё до 2 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
На машине
Джиппинг
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2400018 000 за всё до 6 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Пешая
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады: приключение в Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
100009 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    22 июля 2024
    По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
    Мы шли сокращенную версию маршрута на 5 часов. По нагрузке было в самый раз, комфортно, но и за кардио тренировку
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    можно засчитать точно:) Маршрут живописный! А Максим просто супер гид и проводник. Интересно и приятно с ним было провести время. Рассказывал, показывал, подбадривал на подъемах) Очень рекомендую. Нас было 7 человек, все в восторге!

    Мы шли сокращенную версию маршрута на 5 часов. По нагрузке было в самый раз, комфортно, ноМы шли сокращенную версию маршрута на 5 часов. По нагрузке было в самый раз, комфортно, ноМы шли сокращенную версию маршрута на 5 часов. По нагрузке было в самый раз, комфортно, но
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2024
    По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
    Это невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я от всей души рекомендую обратиться
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    именно к нему, если вы планируете пойти в горы. Горы, как известно, ошибок не прощают и без знающего человека, я думаю, там делать нечего. Кроме этого, Максим отлично знает историю, он прекрасный рассказчик и собеседник, ещё просто внимательный человек с которым не страшно проходить такой сложный маршрут.

    Это невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я отЭто невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я отЭто невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я отЭто невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я отЭто невероятное приключение стало возможным для меня благодаря Максиму. Это необыкновенная красота, непередаваемые эмоции. Я от

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
  3. Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Хребет Аибга
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Нарзанный источник
  9. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  10. Роза Хутор
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 18 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по крышам, 2 ⭐ отзыва, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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