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именно к нему, если вы планируете пойти в горы. Горы, как известно, ошибок не прощают и без знающего человека, я думаю, там делать нечего. Кроме этого, Максим отлично знает историю, он прекрасный рассказчик и собеседник, ещё просто внимательный человек с которым не страшно проходить такой сложный маршрут.