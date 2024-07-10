12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
6 авг в 10:30
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2400018 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады: приключение в Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
100009 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир10 июля 2024Замечательно! Экскурсовод Полина всё рассказала, везде провела, всё показала. Рекомендую.
- ККристина6 июля 2024Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Андрею. Очень аккуратный на дороге, что не мало важно по такой трассе. Подстроился под наши желания и подсказал еще интересные места, после сварил вкусный кофе) однозначно если ехать еще то только с ним!!!
- ААлексей25 июня 2024Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ННаталья31 марта 2024Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Все»
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