За городом и природа – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» на Красной поляне, цены от 5 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
3 отзыва
6.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
На машине
Джиппинг
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
2400018 000 за всё до 6 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Пешая
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады: приключение в Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100009 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    25 июля 2024
    Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
    Это лучшая вылазка! Природа, зелень, скалы, чистейшая вода! Привлекло необычное сочетание пешего маршрута с преодрлением водного участка. Ни капли не
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    пожалел. Шли семьей с двумя детьми 7 и 10. Все справились и даже не хотели, чтобы маршрут заканчивался. Красотень природы, прекрасные попутчики, прыжки с водопада и великолепный гид Егор, под чутким присмотром и контролем которого мы вместе получили просто мешок удовольствия!! Лучший маршрут в нижней части гор красной поляны!

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
    Это одно из лучших приключений в моей жизни в Сочи. Маршрут наполнен нереальным количеством красивых и живописных мест. Не сложный
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    и очень интересный. Егор отличный гид, с ним было спокойной и интересно. Отдельное спасибо Егору и Алексею за успешную помощь в поиске утонувшего в каньоне айфоне 15 про макс) Так же случайно прямо в кань

  • А
    Александра
    23 июля 2024
    Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
    мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала приключение на Каньон, но
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    Егор связался с нами и оперативно предложил исходя из наших пожеланий другой маршрут, и мы оказались в восторге, от трепетного отношения до продуманного маршрута под наши возможности, так как в горы мы шли впервые, гид Виталий, спасибо вам большое за ваше терпение, хорошее настроение, и подбадривание когда нужно, вас сфоткают, посмеются с вами и даже потанцуют под ваши треки, угостят чаечком, посидят с вами пока вы устали в 1000-ый раз, и ничего вам не скажут, чувствовалась только колоссальная поддержка и вера,что мы дойдем, собственно благодаря этому мы и дошли! мы проходили невероятные виды, потрогали снег летом, огромное количество цветов, самые красивые тропы и даже побывали в облаках,мы обязательно вернемся и сходим с Егором и его командой не в одно путешествие❤️

    мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
  3. Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Гора Ачишхо
  10. Нарзанный источник
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 18 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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