6.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
скидка
25%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
2400018 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады: приключение в Красной Поляне
Путешествие на озеро Зеркальное и Ачипсинские водопады подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь горными пейзажами и насладитесь освежающей водой
Начало: В пгт Красная Поляна
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в четверг в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100009 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений25 июля 2024Это лучшая вылазка! Природа, зелень, скалы, чистейшая вода! Привлекло необычное сочетание пешего маршрута с преодрлением водного участка. Ни капли не
- ААлександр23 июля 2024Это одно из лучших приключений в моей жизни в Сочи. Маршрут наполнен нереальным количеством красивых и живописных мест. Не сложный
- ААлександра23 июля 2024мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала приключение на Каньон, но
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «За городом и природа»
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