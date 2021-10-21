Конные прогулки в Красной Поляне

Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах

5
2 отзыва
На веселом уазике вы доберетесь по горной дороге к точке старта и, оставив цивилизацию, отправитесь в конное путешествие вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса.

Посетите смотровые площадки и среди чарующих ароматов разнотравья насладитесь травяным чаем за душевными беседами.

Приглашаем и новичков, и опытных наездников!
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне

Что вас ожидает

По красотам Красной Поляны — в приятной компании

На машине наберем 1000 метров вертикального километра и начнем конный вояж по озерам на высоте почти 1700 метров н. у. м. Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с морем полевых цветов. Проедете вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. Заедете на панорамные площадки. А в перерыве попьем чай под теплые разговоры.

Комфортное и безопасное путешествие для всех

Мы организовываем прогулки как для заядлых любителей верховой езды, так и для новичков. Вы можете взять с собой детей: ребенок будет сидеть с родителем на одной лошади или, по желанию и возможностям, отдельно — в этом случае дети, а также взрослые без опыта верховой езды поедут в связке. Наши кони привыкли ходить в колонне. Также у них есть надёжный друг, который легко и безопасно управляется с ними. Нашу группу будет возглавлять всегда он.

Организационные детали

  • В стоимость входит заброска на уазике до начала маршрута от вашего отеля (пгт Красная Поляна или Эстосадок) и чаепитие. Дополнительных расходов не предвидится.
  • Продолжительность программы — 3, 5-4 часа — включает дорогу к началу маршрута, непосредственно прогулка на лошадях займет 2 часа
  • Выезды возможны практически круглый год. В зависимости от сезона, маршрут может проходить не на высоте 1800 м, а по лесной части. Одеваться всегда необходимо по погоде, головной убор и защита от солнца приветствуются.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Марта
Марта
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
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2 настоящих отзыва от туристов

Ирина
21 окт 2021
Спасибо Марте и Леониду за отличную экскурсию на лошадях по горам Красной поляны! Незабываемые яркие впечатления от общения с природой мы получили. Доброжелательное общение, вкусное чаепитие, чистый горный воздух!
А
15 окт 2021
Мы получили невероятное удовольствие от прогулки верхом по осеннему лесу! Гид Леонид очень внимательный, все время контролирует, кто где и все ли в порядке. Моя мама впервые в жизни ездила верхом, и ей было очень комфортно. Маршрут интересный, с подъемами и спусками, а так же фантастическими видами. Однозначно рекомендую этот вид досуга!

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