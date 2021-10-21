Что вас ожидает

По красотам Красной Поляны — в приятной компании

На машине наберем 1000 метров вертикального километра и начнем конный вояж по озерам на высоте почти 1700 метров н. у. м. Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с морем полевых цветов. Проедете вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. Заедете на панорамные площадки. А в перерыве попьем чай под теплые разговоры.

Комфортное и безопасное путешествие для всех

Мы организовываем прогулки как для заядлых любителей верховой езды, так и для новичков. Вы можете взять с собой детей: ребенок будет сидеть с родителем на одной лошади или, по желанию и возможностям, отдельно — в этом случае дети, а также взрослые без опыта верховой езды поедут в связке. Наши кони привыкли ходить в колонне. Также у них есть надёжный друг, который легко и безопасно управляется с ними. Нашу группу будет возглавлять всегда он.

Организационные детали