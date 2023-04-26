Мы отправимся в путешествие к озеру, расположенному на хребте горы Ачишхо. Поднимаясь всё выше и выше, вы будете ощущать, как дух природы захватывает своей мощью и красотой. Вас будут окружать вершины гор, заросли густых лесов и панорамные виды. Вы узнаете о местных краснокнижных растениях. И увезёте фотографии, которые я сделаю на смартфон или (за дополнительную плату) на профессиональную технику.

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Описание

Что вас ожидает

День наедине с природой

Вы откроете потрясающие виды на многие километры вниз, где находится посёлок Красная Поляна. Со всех сторон вас будут окружать величественные горы: Аибга, Чугуш, Псеашхо, Фишт, Оштен, Агепста и Бзерпинский карниз с горой Табунная. По пути к озеру вы полюбуетесь лесами с богатой фауной и узнаете о растениях из Красной книги. А во второй половине мая и июне увидите цветущие поля рябчиков (из того же семейства, что и тюльпаны) и моря рододендронов.

Мы остановимся в нескольких местах для отдыха и недалеко от Лунного камня пополним наши водные запасы с ручейка. На привалах я поделюсь интересными фактами о горе Ачишхо, её истории, а также расскажу об интересных традициях и обычаях края. Достигнув финальной точки маршрута, озера Зеркальное, у вас будет время для полноценного отдыха от крутого подъёма. Это невероятное место, где вода блестит, словно зеркало, отражая окружающую красоту. Единственные обитатели озера — тритоны Ланца, которые занесены в Красную книгу.

🏞 Если у нас ещё останутся силы, то мы сможем дойти до Ачипсинских водопадов и освежиться в прохладной воде.

Фотосессия и практики медитации

После отдыха на озере вы сможете сфотографироваться на фоне безупречной красоты. Я попробую уловить вечность в мгновении, вашу радость от увиденного волшебства природы с помощью фотографии. Если захотите, буду рад рассказать об энергетическом теле человека, чакрах и каналах, а также поделюсь практикой медитации, направленной на быстрое восстановление энергии.

🏔 После экскурсии вы увезете домой множество впечатлений, фотографии, новые знания. И обязательно захотите вернуться снова, чтобы насладиться величием и красотой горы.

Организационные детали