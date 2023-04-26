Треккинг на весь день для физически выносливых путешественников (14 км, набор высоты - 1200 м)
И увезёте фотографии, которые я сделаю на смартфон или (за дополнительную плату) на профессиональную технику.
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Описание
Что вас ожидает
День наедине с природой
Вы откроете потрясающие виды на многие километры вниз, где находится посёлок Красная Поляна. Со всех сторон вас будут окружать величественные горы: Аибга, Чугуш, Псеашхо, Фишт, Оштен, Агепста и Бзерпинский карниз с горой Табунная. По пути к озеру вы полюбуетесь лесами с богатой фауной и узнаете о растениях из Красной книги. А во второй половине мая и июне увидите цветущие поля рябчиков (из того же семейства, что и тюльпаны) и моря рододендронов.
Мы остановимся в нескольких местах для отдыха и недалеко от Лунного камня пополним наши водные запасы с ручейка. На привалах я поделюсь интересными фактами о горе Ачишхо, её истории, а также расскажу об интересных традициях и обычаях края. Достигнув финальной точки маршрута, озера Зеркальное, у вас будет время для полноценного отдыха от крутого подъёма. Это невероятное место, где вода блестит, словно зеркало, отражая окружающую красоту. Единственные обитатели озера — тритоны Ланца, которые занесены в Красную книгу.
🏞 Если у нас ещё останутся силы, то мы сможем дойти до Ачипсинских водопадов и освежиться в прохладной воде.
Фотосессия и практики медитации
После отдыха на озере вы сможете сфотографироваться на фоне безупречной красоты. Я попробую уловить вечность в мгновении, вашу радость от увиденного волшебства природы с помощью фотографии. Если захотите, буду рад рассказать об энергетическом теле человека, чакрах и каналах, а также поделюсь практикой медитации, направленной на быстрое восстановление энергии.
🏔 После экскурсии вы увезете домой множество впечатлений, фотографии, новые знания. И обязательно захотите вернуться снова, чтобы насладиться величием и красотой горы.
Организационные детали
- Этот треккинг — для физически выносливых путешественников. Набор высоты — 1200 м. Протяженность основного маршрута до Зеркального озера и обратно — 14 км. Рассчитывайте свои силы.
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- Выбирайте удобную обувь с цепкой подошвой (кроссовки, ботинки) и возьмите небольшой рюкзак
- Отдельно оплачиваются билеты в Кавказский заповедник — 300 руб. с человека
- Съёмка на смарфтон включена в стоимость, на профессиональную технику — плюс 3500 руб. (сообщите о выборе при бронировании)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.