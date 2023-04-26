На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом

Треккинг на весь день для физически выносливых путешественников (14 км, набор высоты - 1200 м)

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Мы отправимся в путешествие к озеру, расположенному на хребте горы Ачишхо. Поднимаясь всё выше и выше, вы будете ощущать, как дух природы захватывает своей мощью и красотой. Вас будут окружать вершины гор, заросли густых лесов и панорамные виды. Вы узнаете о местных краснокнижных растениях.

И увезёте фотографии, которые я сделаю на смартфон или (за дополнительную плату) на профессиональную технику.
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Ближайшие даты:
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День наедине с природой

Вы откроете потрясающие виды на многие километры вниз, где находится посёлок Красная Поляна. Со всех сторон вас будут окружать величественные горы: Аибга, Чугуш, Псеашхо, Фишт, Оштен, Агепста и Бзерпинский карниз с горой Табунная. По пути к озеру вы полюбуетесь лесами с богатой фауной и узнаете о растениях из Красной книги. А во второй половине мая и июне увидите цветущие поля рябчиков (из того же семейства, что и тюльпаны) и моря рододендронов.

Мы остановимся в нескольких местах для отдыха и недалеко от Лунного камня пополним наши водные запасы с ручейка. На привалах я поделюсь интересными фактами о горе Ачишхо, её истории, а также расскажу об интересных традициях и обычаях края. Достигнув финальной точки маршрута, озера Зеркальное, у вас будет время для полноценного отдыха от крутого подъёма. Это невероятное место, где вода блестит, словно зеркало, отражая окружающую красоту. Единственные обитатели озера — тритоны Ланца, которые занесены в Красную книгу.

🏞 Если у нас ещё останутся силы, то мы сможем дойти до Ачипсинских водопадов и освежиться в прохладной воде.

Фотосессия и практики медитации

После отдыха на озере вы сможете сфотографироваться на фоне безупречной красоты. Я попробую уловить вечность в мгновении, вашу радость от увиденного волшебства природы с помощью фотографии. Если захотите, буду рад рассказать об энергетическом теле человека, чакрах и каналах, а также поделюсь практикой медитации, направленной на быстрое восстановление энергии.

🏔 После экскурсии вы увезете домой множество впечатлений, фотографии, новые знания. И обязательно захотите вернуться снова, чтобы насладиться величием и красотой горы.

Организационные детали

  • Этот треккинг — для физически выносливых путешественников. Набор высоты — 1200 м. Протяженность основного маршрута до Зеркального озера и обратно — 14 км. Рассчитывайте свои силы.
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно
  • Выбирайте удобную обувь с цепкой подошвой (кроссовки, ботинки) и возьмите небольшой рюкзак
  • Отдельно оплачиваются билеты в Кавказский заповедник — 300 руб. с человека
  • Съёмка на смарфтон включена в стоимость, на профессиональную технику — плюс 3500 руб. (сообщите о выборе при бронировании)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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