Что вас ожидает

Хмелевские озера

До высоты 1800 метров над уровнем моря вас довезут на внедорожнике. Здесь будет первая остановка у четырех Хмелевских озер, чтобы передохнуть от дороги и полюбоваться прекрасными пейзажами — озера окружают великолепные буковые леса, а окрестные луга покрыты красивым разнотравьем и цветами. По дороге вас ждет смотровая площадка с живописным видом на Красную поляну и трамплины Олимпийской деревни в Сочи.

Озеро Зеркальное

Насладившись панорамой, вы отправитесь по горной лесной тропе к озеру Зеркальному. Оно находится на горе Ачишхо — «заводе по производству облаков». И у него есть две интересные особенности. Во-первых, озеро покрыто льдом 9 месяцев в году — Зеркальным его прозвали не даром. Во-вторых, сюда не впадает ни один ручей и ни один ручей не берет начала из Зеркального озера. Кроме самого озера, с высоты 1888 метров вы увидите раскинувшийся внизу поселок, горнолыжные курорты Розу Хутор, Красную поляну и Газпром, а также многие Кавказские пики: Псеашхо, Аибгу, Агепсту и Фишт.

Организационные детали

Экскурсия рекомендована детям от 7 лет

Маршрут простой, практически без набора высоты

В стоимость включено

Трансфер на комфортном Toyota Land Cruiser 80

Пропуск на территорию национального парка

Чаепитие на озере с перекусом по вашим пожеланиям

Сопровождение гида

Дополнительно оплачивается