Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному

Подышать свежим горным воздухом и полюбоваться озером, сливающимся с небом

Какие животные обитают в горах Кавказа? Какие редкие растения цветут между озерами? Почему озеро на горе Ачишхо называется Зеркальным? Мы ответим на любые ваши вопросы и покажем великолепные виды на Красную поляну и Олимпийскую деревню.
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному

Что вас ожидает

Хмелевские озера

До высоты 1800 метров над уровнем моря вас довезут на внедорожнике. Здесь будет первая остановка у четырех Хмелевских озер, чтобы передохнуть от дороги и полюбоваться прекрасными пейзажами — озера окружают великолепные буковые леса, а окрестные луга покрыты красивым разнотравьем и цветами. По дороге вас ждет смотровая площадка с живописным видом на Красную поляну и трамплины Олимпийской деревни в Сочи.

Озеро Зеркальное

Насладившись панорамой, вы отправитесь по горной лесной тропе к озеру Зеркальному. Оно находится на горе Ачишхо — «заводе по производству облаков». И у него есть две интересные особенности. Во-первых, озеро покрыто льдом 9 месяцев в году — Зеркальным его прозвали не даром. Во-вторых, сюда не впадает ни один ручей и ни один ручей не берет начала из Зеркального озера. Кроме самого озера, с высоты 1888 метров вы увидите раскинувшийся внизу поселок, горнолыжные курорты Розу Хутор, Красную поляну и Газпром, а также многие Кавказские пики: Псеашхо, Аибгу, Агепсту и Фишт.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
  • Маршрут простой, практически без набора высоты

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортном Toyota Land Cruiser 80
  • Пропуск на территорию национального парка
  • Чаепитие на озере с перекусом по вашим пожеланиям
  • Сопровождение гида

Дополнительно оплачивается

  • Пропуск в заповедник (300 руб/чел)
  • Треккинговые палки (300 руб/чел)
  • При желании маршрут можно усложнить, продлив до Ачипсинских водопадов (+ 6 км) — 1000 руб/чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у остановки «Горный воздух»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Мы живем в Красной поляне 4 года, очень любим это место и хотим показать местные красоты.
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