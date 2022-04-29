Рыбалка в горах Красной Поляны

Отправиться за уловом к горным озерам и приготовить рыбу на костровой печи по старинному рецепту

Групповая
У подножия горы Ачишхо среди живописных озер уютно устроился комплекс «Рыбино».

Приглашаем вас провести здесь целый день: вы пройдете по заповедным лесным тропам, отдохнете в беседках и вдоволь порыбачите в одном из проверенных мест, где весело плещется форель.

А после отобедаете вкуснейшей ухой, которую мы приготовим из улова.
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
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Что вас ожидает

Дивный уголок в Красной Поляне

Мы отправляемся в комплекс «Рыбино» — чудесное место для семейного отдыха в горах. Здесь вы найдете летние беседки и открытые террасы, уютный бар с большим камином, птицеферму, огород, сад и даже пасеку. А в окрестностях комплекса откроете для себя пейзажи Красной Поляны, увидите древние дольмены и пройдете по тропам лесников.

Рыбалка у горного озера

В этих живописных местах расположилось немало озер, в которых можно ловить рыбу. Мы покажем вам секретные места, где всегда улыбается удача! Особенно часто здесь можно поймать золотую и радужную форель, а также прудовую рыбу, которая обитает в горных водоемах. Опытные рыбаки подберут для вас удочки и снасти, помогут новичкам советом, чтобы вы в полной мере насладились процессом.

Горячий обед на природе

Свежий улов мы приготовим в местном кафе на костровой печи по старинному рецепту. Это будет настоящий мастер-класс, на котором вы откроете секреты вкуснейшей ухи! Кроме того, вы сможете дополнить обед козьим молоком и фермерскими сырами. А завершающей нотой станет чай с горными травами, медом и домашним вареньем.

После обеда вы, если будет желание, сможете заглянуть в местный конный клуб и совершить верховую прогулку по тропам Красной Поляны в сопровождении инструктора.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от места сбора в обе стороны, входные билеты на территорию нац. парка, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухи, чай с травами
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды
  • Дополнительно по желанию оплачивается катание на лошади, посещение русской бани с выходом в горное озеро (есть подогреваемая фито-купель). Также на территории «Рыбино» можно купить козье молоко и домашний сыр.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Красной Поляне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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