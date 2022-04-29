Что вас ожидает

Дивный уголок в Красной Поляне

Мы отправляемся в комплекс «Рыбино» — чудесное место для семейного отдыха в горах. Здесь вы найдете летние беседки и открытые террасы, уютный бар с большим камином, птицеферму, огород, сад и даже пасеку. А в окрестностях комплекса откроете для себя пейзажи Красной Поляны, увидите древние дольмены и пройдете по тропам лесников.

⠀

Рыбалка у горного озера

В этих живописных местах расположилось немало озер, в которых можно ловить рыбу. Мы покажем вам секретные места, где всегда улыбается удача! Особенно часто здесь можно поймать золотую и радужную форель, а также прудовую рыбу, которая обитает в горных водоемах. Опытные рыбаки подберут для вас удочки и снасти, помогут новичкам советом, чтобы вы в полной мере насладились процессом.

Горячий обед на природе

Свежий улов мы приготовим в местном кафе на костровой печи по старинному рецепту. Это будет настоящий мастер-класс, на котором вы откроете секреты вкуснейшей ухи! Кроме того, вы сможете дополнить обед козьим молоком и фермерскими сырами. А завершающей нотой станет чай с горными травами, медом и домашним вареньем.

⠀

После обеда вы, если будет желание, сможете заглянуть в местный конный клуб и совершить верховую прогулку по тропам Красной Поляны в сопровождении инструктора.

Организационные детали