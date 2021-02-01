1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Катание на снегоходах по заповедному лесу 🌲

На комфортных внедорожниках Toyota или Nissan мы доставим вас от места встречи до точки пересадки на вездеход — и уже на нем доберемся до «базового лагеря».

По прибытии наш инструктор расскажет о технике безопасности и при необходимости научит вас управлять снегоходом. Наконец, вы отправитесь кататься по сказочному заснеженному лесу 🌲 на высоте 1600 м н. у. м., самостоятельно управляя снегоходом. Общая протяженность трасс для катания — 34 км, комфортную для вас дистанцию вы определяете самостоятельно.

Организационные детали

Для управления снегоходом права не нужны

Стоимость указана при начале тура в Красной Поляне (на одном из курортов — Роза Хутор, Горки Город 🏙️, Газпром), куда вам нужно добраться самостоятельно. Либо мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: из Сочи — 3000 руб. с человека, из Адлера — 2500 руб. с человека.

Дорога до места старта займет 50 минут. Общая продолжительность всего тура — 3-4 часа.

Как проходит катание