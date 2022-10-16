Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"

Побывать на крупнейшем горнолыжном курорте, увидеть зимнее море и оказаться в новогодней сказке

Встречаем зиму в Красной Поляне с лыжами, сноубордами и отличной компанией.

Посетим 4 горнолыжных курорта, с ветерком прокатимся по лучшим трассам и увидим завораживающие вершины в белых снежных шапках, погуляем по Олимпийскому парку, насладимся поющими фонтанами и проведём вечера в тёплой дружеской атмосфере с играми и фильмами.

Отдых придётся по вкусу и новичкам, и опытным катальщикам — ски-пассы вы получите без очереди, а инструктор поможет выбрать лучший вариант для каждого уровня подготовки.
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Весело, спортивно и снежно: катание на "Розе Хутор", "Красной Поляне", "Альпике" и "Лауре"
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Курорт «Красная Поляна», ул. Горная Карусель, дом 4. Время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Курорт «Красная Поляна», ул. Горная Карусель, дом 4, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🚗На машине🧳Многодневные туры6-дневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры на Красной поляне

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Визитные карточки знаменитых курортных комплексов, фантастические пейзажи и история края
в селе Эстосадок (Красная Поляна)
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
3 790 за 1 человека
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.6
14 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
на курорте Роза Хутор
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
3 990 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
2.5 часа
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
1 отзыв
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Роза Хутор
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
9 900 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.9
14 отзывов
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
в Красной Поляне
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
от 2 600 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
в Розе Хутор
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
от 8 450 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Розе Хутор
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Фотопрогулка по Розе Хутор
Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках
на набережной Розы Хутор
23 окт
30 окт
6 ноя
13 ноя
80007 200 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
30 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
в Красной Поляне
Сегодня
Завтра
18 окт
26 окт
47504 275 за всё до 4 чел.
Конные прогулки в Красной Поляне
3.5 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марта
Марта
5
4 отзыва
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
от 8 000 за 1 человека
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.9
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
на курорте Роза Хутор
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
от 6 500 за всё до 10 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
с Красной поляны
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
2 300 за 1 человека
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Легкий и доступный треккинг через горы Красной Поляны «в новом прочтении» от местных жителей
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
от 5 200 за всё до 2 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
в поселке Красная Поляна
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
от 69506 255 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
ХОРОШО
🧭
ТАМ