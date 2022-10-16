Екатерина — ваш гид на Красной поляне

Провела 112 экскурсий для 194 туристов

Добрый день! Меня зовут Катя. На протяжении 12 лет я работаю в туризме (крупные туроператорские компании; горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна (быв. Горки Город), отели 5 звезд известных мировых цепочек). А также я директор фирмы по организации индивидуальных и групповых туров по России и за рубежом. Индивидуальные экскурсии провожу самостоятельно на авто премиум-класса. Уже более 100 поездок! С радостью познакомлю вас с чудесным регионом Сочи!