Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курорт «Красная Поляна», ул. Горная Карусель, дом 4. Время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Курорт «Красная Поляна», ул. Горная Карусель, дом 4, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид на Красной поляне
Провела 112 экскурсий для 194 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. На протяжении 12 лет я работаю в туризме (крупные туроператорские компании; горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна (быв. Горки Город), отели 5 звезд известных мировых цепочек). А также я директор фирмы по организации индивидуальных и групповых туров по России и за рубежом. Индивидуальные экскурсии провожу самостоятельно на авто премиум-класса. Уже более 100 поездок! С радостью познакомлю вас с чудесным регионом Сочи!