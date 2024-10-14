Самостоятельное прибытие в отель, заселение после 14:00. Если вы приедете раньше, сможете просто оставить вещи в отеле и погулять до 14:00. После будет отдых.

Ближе к 17:00 пройдёт встреча-знакомство с Юлией Штин — специалистом в области естественного омоложения лица, сертифицированным мастером лифтинг-массажа лица, тренером по face-гимнастике «Живое лицо». Она представит свою программу на неделю, после чего вас ждёт расслабляющий самомассаж лица.

После ужина сходим в баню с натуральными скрабами, травами и чаем.