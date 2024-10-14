В программу включён авторский
Описание тура
Организационные детали
Тур ориентирован на взрослых без детей, возраст 18+.
Проживание. 2-местное размещение в ретрит-шале «Романовский». Возможно 1-местное размещение за доплату, стоимость тура составит 59 900 руб. На территории есть баня, зона отдыха, костровище.
*Фото ретрит-шале и некоторых частей программы взяты с сайта romanovskihotel.ru
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание по системе «шведский стол». Доступно меню для вегетарианцев.
Транспорт. Не предусмотрен. Трансфер до ретрит-шале самостоятельный.
Дети. Только 18+.
Программа тура по дням
Заселение в шале, самомассаж лица и баня
Самостоятельное прибытие в отель, заселение после 14:00. Если вы приедете раньше, сможете просто оставить вещи в отеле и погулять до 14:00. После будет отдых.
Ближе к 17:00 пройдёт встреча-знакомство с Юлией Штин — специалистом в области естественного омоложения лица, сертифицированным мастером лифтинг-массажа лица, тренером по face-гимнастике «Живое лицо». Она представит свою программу на неделю, после чего вас ждёт расслабляющий самомассаж лица.
После ужина сходим в баню с натуральными скрабами, травами и чаем.
День красоты лица и тела
Сегодня день посвятим процедурам, которые помогут вашей коже стать более сияющей и свежей. Под руководством Юлии Штин вы сделаете утренние практики для тела — зарядку и миофасциальную растяжку. Затем будет лимфодренажный массаж лица.
После завтрака приступим к лицевой гимнастике (face-гимнастика), сегодня будет 1 урок из программы. После обеда — поездка на «Розу Хутор».
Вечером поужинаем и проведём практики для омоложения лица.
Практики для лица и мастер-класс по нейрографике
Утро начнём с зарядки и самомассажа рук. Затем будет практика самомассажа лица, работа с декольте, шеей, трапецией. После завтрака продолжим работать с лицом — разминка мышц области щёк, рта и носа.
Далее вас ждёт мастер-класс по нейрографике от Людмилы Смирновой — опытным специалистом в области нейрографики и эстетического коучинга. Нейрографика — это творческий способ найти ответы на вопросы и раскрыть свой потенциал с помощью рисования по определённой методологии.
Завершим день вечерники практиками для молодости лица.
Гимнастика для лица, дольмены, горная река и казино
Утренняя суставная зарядка для тела, самомассаж лица с опорой на нижнюю часть лица. Сегодня пройдёт третье занятие по гимнастике лица, где мы поработаем с жевательными мышцами, сделаем буккальный (защёчный) лифтинг и общую лицевую гимнастику.
После обеда поедем изучать дольмены и купаться в чистой горной реке. Сегодня вас будем сопровождать Альмира Тухватуллина, ведущая динамических медитаций и хатха-йоги. С ней вы сможете отдохнуть душой и телом в лоне природы.
Вечером пройдут практики для лица. По желанию, после ужина вы сможете пойти на танцы и поучаствовать в фотосессии в казино.
Тренинг по психологии и практики для лица
Утром проведём зарядку для ног и самомассаж лица. Затем продолжим курс лицевой гимнастике, сегодня сделаем упор на область вокруг глаз.
После утренних практик и обеда отправим вас на тренинг «Психоэмоциональное состояние и внешность» от Татьяны Рязановой. Татьяна — мастер целительных практик и эксперт в области психологии, кинезиологии и гипнотерапии.
Тренинг нацелен на то, чтобы помочь каждому участнику лучше понимать себя, свои эмоции и внешность. Вечером традиционно поработаем с лицом, чтобы сделать кожу сияющей и омоложённой.
Практики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами гор
Сделаем утреннюю зарядку на стопы и самомассаж лица. Поработаем с апоневрозом, областью лба и глаз. Далее пройдёт пятое занятие по лицевой гимнастике, где мы сделаем акцент на лоб.
После обеда у вас будет свободное время для прогулок по Красной Поляне.
Вечером соберёмся у костра, чтобы провести ритуал наполнения ресурсами гор под руководством Юлии Штин. Мы будем культивировать энергию гор, чтобы настроить себя на положительные вибрации и наполниться новыми силами.
Завершение программы практик для лица
Утренние практики на тело и лицо. Сегодня завершаем программу гимнастики для лица, повторяем полностью весь комплекс упражнений с добавлением проработки височной зоны.
Завтрак и выезд из ретрит-шале. Желающие могут оставить вещи в отеле и пойти на индивидуальную прогулку по курортам «Роза Хутор» и «Красная Поляна».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 991 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтрак, обед, ужин)
- Инфраструктура ретрит-шале (баня, костёр, зоны отдыха)
- Авторская программа Юлии Штин работы с лицом и телом
- Мастер-класс по нейрографике от Людмилы Смирновой
- Тренинг «Психоэмоциональное состояние и внешность» от Татьяны Рязановой
- Поездка на дольмены с Альмирой Тухватуллиной
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
- Трансфер из/до аэропорта
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местный номер - 10 000 руб. Стоимость тура составит 69 990 руб. Доступно 8 мест при 2-местном размещении и 2 места при 1-местном размещении
- Для семейных пар - скидка 10%
- Есть vip-тариф за 71 990 руб. В него включено:
- 2 личных консультации Юлии Штин
- Разработка персональной программы для работы с лицом
- Доступ в женский клуб на 1 месяц