Время на себя: ретрит для восстановления энергии в окружении гор и лесов

Сделать практики для лица и тела, искупаться в горной реке и провести ритуал у костра
Этот тур идеально подойдёт для тех, кто устал от городской жизни и хочет вернуть ощущение гармонии. Вас ждёт свежесть гор, ежедневные практики, расслабление и забота о себе.

В программу включён авторский
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курс с самомассажем и гимнастикой для лица с проработкой всех лицевых зон.

Всё это — в сопровождении целой команды профессионалов в области лицевой гимнастики, йоги, медитаций, нейрографики и коучинга.

Программа нацелена на то, чтобы научить вас лучше чувствовать своё тело и понимать себя, раскрыть внутренний потенциал и настроиться на положительные вибрации.

Время на себя: ретрит для восстановления энергии в окружении гор и лесов
Время на себя: ретрит для восстановления энергии в окружении гор и лесов
Время на себя: ретрит для восстановления энергии в окружении гор и лесов
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур ориентирован на взрослых без детей, возраст 18+.

Проживание. 2-местное размещение в ретрит-шале «Романовский». Возможно 1-местное размещение за доплату, стоимость тура составит 59 900 руб. На территории есть баня, зона отдыха, костровище.

*Фото ретрит-шале и некоторых частей программы взяты с сайта romanovskihotel.ru

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание по системе «шведский стол». Доступно меню для вегетарианцев.

Транспорт. Не предусмотрен. Трансфер до ретрит-шале самостоятельный.

Дети. Только 18+.

Программа тура по дням

1 день

Заселение в шале, самомассаж лица и баня

Самостоятельное прибытие в отель, заселение после 14:00. Если вы приедете раньше, сможете просто оставить вещи в отеле и погулять до 14:00. После будет отдых.

Ближе к 17:00 пройдёт встреча-знакомство с Юлией Штин — специалистом в области естественного омоложения лица, сертифицированным мастером лифтинг-массажа лица, тренером по face-гимнастике «Живое лицо». Она представит свою программу на неделю, после чего вас ждёт расслабляющий самомассаж лица.

После ужина сходим в баню с натуральными скрабами, травами и чаем.

Заселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баняЗаселение в шале, самомассаж лица и баня
2 день

День красоты лица и тела

Сегодня день посвятим процедурам, которые помогут вашей коже стать более сияющей и свежей. Под руководством Юлии Штин вы сделаете утренние практики для тела — зарядку и миофасциальную растяжку. Затем будет лимфодренажный массаж лица.

После завтрака приступим к лицевой гимнастике (face-гимнастика), сегодня будет 1 урок из программы. После обеда — поездка на «Розу Хутор».

Вечером поужинаем и проведём практики для омоложения лица.

День красоты лица и телаДень красоты лица и телаДень красоты лица и телаДень красоты лица и тела
3 день

Практики для лица и мастер-класс по нейрографике

Утро начнём с зарядки и самомассажа рук. Затем будет практика самомассажа лица, работа с декольте, шеей, трапецией. После завтрака продолжим работать с лицом — разминка мышц области щёк, рта и носа.

Далее вас ждёт мастер-класс по нейрографике от Людмилы Смирновой — опытным специалистом в области нейрографики и эстетического коучинга. Нейрографика — это творческий способ найти ответы на вопросы и раскрыть свой потенциал с помощью рисования по определённой методологии.

Завершим день вечерники практиками для молодости лица.

Практики для лица и мастер-класс по нейрографикеПрактики для лица и мастер-класс по нейрографикеПрактики для лица и мастер-класс по нейрографикеПрактики для лица и мастер-класс по нейрографике
4 день

Гимнастика для лица, дольмены, горная река и казино

Утренняя суставная зарядка для тела, самомассаж лица с опорой на нижнюю часть лица. Сегодня пройдёт третье занятие по гимнастике лица, где мы поработаем с жевательными мышцами, сделаем буккальный (защёчный) лифтинг и общую лицевую гимнастику.

После обеда поедем изучать дольмены и купаться в чистой горной реке. Сегодня вас будем сопровождать Альмира Тухватуллина, ведущая динамических медитаций и хатха-йоги. С ней вы сможете отдохнуть душой и телом в лоне природы.

Вечером пройдут практики для лица. По желанию, после ужина вы сможете пойти на танцы и поучаствовать в фотосессии в казино.

Гимнастика для лица, дольмены, горная река и казиноГимнастика для лица, дольмены, горная река и казиноГимнастика для лица, дольмены, горная река и казиноГимнастика для лица, дольмены, горная река и казино
5 день

Тренинг по психологии и практики для лица

Утром проведём зарядку для ног и самомассаж лица. Затем продолжим курс лицевой гимнастике, сегодня сделаем упор на область вокруг глаз.

После утренних практик и обеда отправим вас на тренинг «Психоэмоциональное состояние и внешность» от Татьяны Рязановой. Татьяна — мастер целительных практик и эксперт в области психологии, кинезиологии и гипнотерапии.

Тренинг нацелен на то, чтобы помочь каждому участнику лучше понимать себя, свои эмоции и внешность. Вечером традиционно поработаем с лицом, чтобы сделать кожу сияющей и омоложённой.

Тренинг по психологии и практики для лицаТренинг по психологии и практики для лицаТренинг по психологии и практики для лицаТренинг по психологии и практики для лица
6 день

Практики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами гор

Сделаем утреннюю зарядку на стопы и самомассаж лица. Поработаем с апоневрозом, областью лба и глаз. Далее пройдёт пятое занятие по лицевой гимнастике, где мы сделаем акцент на лоб.

После обеда у вас будет свободное время для прогулок по Красной Поляне.

Вечером соберёмся у костра, чтобы провести ритуал наполнения ресурсами гор под руководством Юлии Штин. Мы будем культивировать энергию гор, чтобы настроить себя на положительные вибрации и наполниться новыми силами.

Практики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами горПрактики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами горПрактики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами горПрактики для лица и тела, ритуал наполнения ресурсами гор
7 день

Завершение программы практик для лица

Утренние практики на тело и лицо. Сегодня завершаем программу гимнастики для лица, повторяем полностью весь комплекс упражнений с добавлением проработки височной зоны.

Завтрак и выезд из ретрит-шале. Желающие могут оставить вещи в отеле и пойти на индивидуальную прогулку по курортам «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

Завершение программы практик для лицаЗавершение программы практик для лица

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 991 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (завтрак, обед, ужин)
  • Инфраструктура ретрит-шале (баня, костёр, зоны отдыха)
  • Авторская программа Юлии Штин работы с лицом и телом
  • Мастер-класс по нейрографике от Людмилы Смирновой
  • Тренинг «Психоэмоциональное состояние и внешность» от Татьяны Рязановой
  • Поездка на дольмены с Альмирой Тухватуллиной
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местный номер - 10 000 руб. Стоимость тура составит 69 990 руб. Доступно 8 мест при 2-местном размещении и 2 места при 1-местном размещении
  • Для семейных пар - скидка 10%
  • Есть vip-тариф за 71 990 руб. В него включено:
  • 2 личных консультации Юлии Штин
  • Разработка персональной программы для работы с лицом
  • Доступ в женский клуб на 1 месяц
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Красная поляна, ретрит-шале «Романовский», Эсто-Садок, пер. Акаций, д. 3, 14:00
Завершение: Сочи, Красная поляна, ретрит-шале «Романовский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Красной поляны

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