Что ещё посмотреть – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Краснодаре, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Пешая
84 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: В Екатерининском сквере
8 авг в 08:30
19 авг в 08:00
3 800 за всё до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Краснодарская Аврора
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: Ул. Красная
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • i
    irina
    30 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
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    сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями!

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
  • Р
    Роман
    3 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Всё понравилось, только мало)) Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
  2. В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
  3. Краснодарская Аврора
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Орлиная полка
  10. Мезмай
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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