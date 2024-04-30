1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: В Екатерининском сквере
8 авг в 08:30
19 авг в 08:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: Ул. Красная
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- iirina30 апреля 2024Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
- РРоман3 апреля 2024Всё понравилось, только мало)) Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 89 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь