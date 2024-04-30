читать дальше

сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями!