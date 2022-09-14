2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 16:30
6 авг в 12:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
1 990₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
3 330₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Краснодар казачий и купеческий
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Начало: Около памятника Екатерине II
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
1 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 сентября 2022Все прошло неплохо, возможно мы сами неверно сделали выбор, пойдя на экскурсию, после обзорной по Краснодару, объекты повторились, рассказ почти
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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