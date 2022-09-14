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такой же. . я бы порекомендовала Дмитрию немного наглядности с эпохой прошлого, когда слушаешь рассказ о восстановленном доме, хочется иметь представление какой он был до сегодняшнего дня, если бы были иллюстрации из архивов, было бы выйграшней! Экскурсия понравилась! Дмитрию, спасибо